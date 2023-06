Les Alouettes réduisent leur formation à 45 joueurs

Ainsi, 21 Canadiens, 20 Américains, 3 quarts peu importe leur origine et un international composent la formation qui entamera le calendrier contre le Rouge et Or d’Ottawa, samedi, au Stade Percival-Molson.

On ne remarque pas de surprise majeure parmi les éléments retranchés.

On notera tout de même que les receveurs éloignés Quartney Davis et Tylor Snead, qui ont bien tiré leur épingle du jeu lors des deux rencontres préparatoires contre Ottawa et Hamilton, ont tout de même été relégués au sein de l’équipe d’entraînement.

Austin Mack, un produit des Buckeyes de l’Université Ohio State, et Keshunn Abram se sont taillé une place au sein de la formation partante.

Deux joueurs sélectionnés lors du dernier repêchage, le centre-arrière David Dallaire et le joueur de ligne défensive Lwal Uguak commenceront aussi la saison avec l’équipe.

Enfin, le joueur de ligne défensive du Rouge et Or de l’Université Laval, Vincent Desjardins, a été libéré, tout comme le secondeur Alec Poirier.