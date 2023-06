Les volleyeuses canadiennes battent les puissantes Serbes en Ligue des nations

Le Canadiennes ont terminé le tour préliminaire de la Ligue des nations de volleyball en renversant la Serbie, 4e au monde et championne du monde en titre, en cinq manches, dimanche en Turquie.

Hilary Howe a été la grande vedette du match, marquant 24 points dans la victoire surprise des Canadiennes, classées 15e au monde, par le pointage de 18-25, 28-26, 25-23, 18-25 et 15-12. Sa coéquipière Alexa Gray a inscrit 23 points.

C'est une deuxième victoire au cours de la fin de semaine pour les représentantes de l'unifolié, qui ont aussi vaincu la Corée du Sud vendredi en 3 manches de 25-17, 25-16 et 25-18. Il s'agit des premières victoires de la saison pour les Canadiennes. Précédemment, elles avaient perdu leurs deux premières rencontres face à la Pologne (9e au monde) et la Thailande (14e) à la Ligue des nations, remportant une seule manche au passage.

Le prochain match des Canadiennes est prévu le 13 juin, face à la Chine, pour le coup d'envoi de la deuxième portion de la Ligue des nations, à Hong Kong. Les matchs de championnat auront quant à eux lieu à Arlington, au Texas, du 12 au 16 juillet.

La Ligue des nations sert de préparatif au tournoi de qualification olympique, qui aura lieu en Chine du 16 au 24 septembre. Six des 12 équipes qui prendront part aux Jeux olympiques de Paris 2024 s'y qualifieront, tandis que les 6 autres équipes seront déterminées selon le classement mondial.

L'année dernière, le Canada avait conclu la Ligue des nations avec une fiche de 4 victoires et 8 défaites, bonne pour le 12e rang au classement général.

Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Paredes Photo : Courtoisie Volleyball Canada

Par ailleurs, la paire canadienne composée de Brandie Wilkerson et de Melissa Humana-Paredes a remporté la médaille de bronze en volleyball de plage, en République Tchèque. Les deux Torontoises ont vaincu les Suissesses Nina Brunner et Tanja Hüberli en deux manches 21-16 et 21-14 pour monter sur le podium.

Les Américaines Terese Cannon et Sarah Sponcil, qui avaient battu les Canadiennes en 3 manches en demi-finale, se sont inclinées face aux Brésiliennes Ana Patricia et Duda en finale.