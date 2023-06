Arnaud Démare gagne la Classique de Bruxelles, Derek Gee 10e

Et de deux pour Arnaud Démare à Bruxelles. Le sprinteur français de la formation Groupama-FDJ a envoyé un message dans l'optique d'une participation au Tour de France (1er au 23 juillet) en remportant dimanche la Classique de Bruxelles.

Le cycliste d’Ottawa Derek Gee (Israel-Premier Tech) a pris la 10e place, deux rangs derrière son coéquipier belge Tom van Asbroeck.

Gee a tenté sa chance à 2 km de l’arrivée. À défaut de pouvoir aller chercher le résultat, il a pu placer son équipier.

Après le Giro je voulais voir comment mes jambes iraient, a dit Gee dans un communiqué de l’équipe. Je suis vraiment heureux des sensations dans la course, l’équipe était très réactive, donc c’était une super atmosphère. On aurait voulu mieux en fin de course, mais je crois qu’on peut être satisfaits. Ça augure bien pour la suite.

Huitième et 10e, c’est un bon résultat, mais je crois que comme équipe nous méritions mieux, tout le monde est en forme et l’attitude dans le groupe est excellente , a ajouté le directeur sportif d’IPT Dirk Demol.

C’était à nouveau très impressionnant de la part de Derek, surtout après le Giro qu’il a connu. La course était difficile, le parcours était complètement nouveau pour lui. Il a trimé dur, une 10e place c’est fantastique. Nous travaillons bien en équipe, c’est encourageant pour les prochaines semaines.

La Classique de Bruxelles était la première course de Derek Gee depuis le Tour d'Italie. Photo : Courtoisie / sprintcyclingagency / Israel-Premier Tech / Dion Kerckhoffs

Démare, déjà victorieux en 2017 de ce qui était jadis Paris-Bruxelles, a devancé au sprint le Danois Tobias Lund Andresen et le Belge Jordi Meeus.

Le triple champion de France (2014, 2017, 2020) faisait partie d'un groupe de 23 attaquants au sein duquel figurait d'autres sprinteurs (Biniam Girmay, Bryan Coquard, van Asbroeck, Clément Venturini) mais pas le Belge Tim Merlier, l'un des favoris du jour.

Vainqueur de la deuxième étape des Boucles de la Mayenne il y a une semaine, le sprinteur de la formation Groupama-FDJ a signé à l'ombre du Stade Roi-Baudouin le deuxième succès de la saison.