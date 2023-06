Max Verstappen l’emporte à Barcelone, Mercedes-Benz sur le podium

Le Néerlandais a décroché sa cinquième victoire en sept courses cette année, la 40e de sa carrière.

Le Canadien Lance Stroll, parti 5e, a terminé en 6e position, devant son coéquipier chez Aston Martin, l’Espagnol Fernando Alonso.

C'est la première fois cette année que Stroll devance Alonso en qualification et en course. Alonso, qui était très attendu par ses dizaines de milliers d'amateurs, n'a pas connu son meilleur week-end.

La voiture manquait de mordant, alors 6e et 7e, c'est tout ce qu'on pouvait faire sur ce circuit, a dit Alonso. On avait plus de rythme en qualification. On a quand même marqué pas mal de points et on a travaillé en équipe à la fin. Il faut se reprendre au Canada.

Stroll partait de la 5e place sur la grille de départ, et a gagné deux places dans le premier tour en dépassant à la régulière Lewis Hamilton pour s'installer en 3e place.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Lance Stroll devant Lewis Hamilton dans les premiers tours du Grand Prix d'Espagne Photo : Getty Images / Adam Pretty

Ensuite, la supériorité en performance de la Mercedes-Benz W14 sur cicuit rapide a fait la différence.

Hamilton a repris sa place sur le podium au 8e tour en redépassant Stroll. Puis son coéquipier George Russell l'a rejoint derrière Verstappen, intouchable.

Mon duel avec Lewis était bien. Je savais qu'il me laisserait un peu de place, ce qu'il a fait, a expliqué Stroll. Ensuite, mes pneus ont souffert plus que ceux des monoplaces contre lesquelles on se battait. Il faudra comprendre pourquoi.

Pour être honnête, on espérait un peu plus de points, a-t-il admis. Rendez-vous chez moi au Canada, dans quelques jours.

Verstappen, double champion du monde en titre, a survolé la course après avoir bien réussi son départ en repoussant l'assaut de la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz fils. Il a ensuite creusé l'écart en faisant parler la supériorité de sa monoplace pour l'emporter facilement.

Il a devancé de plus de 24 secondes les Mercedes-Benz des Britanniques Lewis Hamilton et George Russell.

C'est vraiment agréable de piloter une telle monoplace, a dit le vainqueur du jour. Je voulais absolument prendre le commandement au premier virage. Ça a passé juste. Après, il a fallu gérer l'usure des pneus. Les pneus durs ne fonnctionnaient pas bien, je glissais trop, alors on a mis les tendres et la voiture était plus stable. C'est une belle victoire. Espérons que ça continuer.

Verstappen consolide sa place de meneur au classement en engrangeant 26 points ce week-end, pour porter son total à 170. Il devance désormais son coéquipier mexicain Sergio Pérez, quatrième dimanche, de 53 points (117).

Max Verstappen a mené le Grand Prix d'Espagne 2023 d'un bout à l'autre. Photo : Getty Images / David Ramos

Sainz fils, qui était parti en première ligne devant son public, a été le grand perdant de la journée. Il s'est contenté de la cinquième place, loin du podium.

Ferrari a connu une nouvelle course frustrante puisque le Monégasque Charles Leclerc, qui s'était élancé des puits après le changement de plusieurs pièces sur sa monoplace, a échoué hors des points à la 11e place.

Le pas en avant de Mercedes-Benz

Hormis Red Bull, qui continue de survoler la saison, la belle surprise de la journée est à mettre au crédit de Mercedes-Benz, qui est parvenu à placer ses deux monoplaces sur le podium.

Russell, qui s'était élancé de la 12e place sur la grille, a réalisé une superbe remontée et a su contenir la Red Bull de Pérez en fin de course, ce qui semble montrer que les nouvelles composantes et modifications apportées à Monaco font avancer l'équipe dans la bonne direction.

Quel résultat pour notre équipe. On ne s'y attendait pas, a affirmé Hamilton. On est un peu plus proche des pilotes Red Bull. C'est un grand résultat pour nous et pour George aussi, qui a réalisé une superbe performance.

« Pour l'instant, les monoplaces Red Bull vont plus vite, mais on y travaille, on espère les rattraper d'ici la fin de l'année. Et si ce n'est pas cette année, ce sera l'an prochain. » — Une citation de Lewis Hamilton, pilote Mercedes-Benz

Ce qui sous-entend que Hamilton a chioisi de continuer avec Mercedes-Benz en 2024.

McLaren, qui avait placé ses deux voitures dans le top 10 sur la grille, avec notamment le 3e temps de Lando Norris, a connu une journée cauchemardesque.

Le Britannique a touché la monoplace d'Hamilton au second virage, endommageant son aileron, et a finalement terminé 17e. Son coéquipier, le pilote recrue australien Oscar Piastri a, lui, terminé 13e après être parti 9e.

Le prochain grand prix, huitième manche de la saison, aura lieu à Montréal, du 16 au 18 juin.