Verstappen remporte le GP d’Espagne devant Hamilton et Russell

Le Néerlandais, qui a devancé les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton et George Russell, a décroché sa cinquième victoire en sept courses cette année.

Le Canadien Lance Stroll, parti 5e, a terminé en 6e position, devant son coéquipier chez Aston Martin, l’Espagnol Fernando Alonso.

C'est la première fois cette année que Stroll termine devant Alonso, héros local en ce Grand Prix, et qui était très attendu par ses dizaines de milliers de fans tout de vert vêtus.

Verstappen, double champion du monde en titre, a survolé la course après avoir bien réussi son départ en repoussant l'assaut de la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz. Il a ensuite creusé l'écart en faisant parler la supériorité de sa monoplace pour l'emporter facilement.

C'est un grand plaisir de conduire une telle voiture. Il y a eu différentes stratégies de pneus mais finalement ça a marché et c'est une nouvelle victoire ici, c'est incroyable.

Verstappen consolide sa place de leader provisoire du championnat du monde en engrangeant 26 points supplémentaires, pour porter son total à 170. Il devance désormais son coéquipier mexicain Sergio Pérez, quatrième dimanche après s'être élancé en 11e position, de 53 unités (117).

Sainz, qui était parti en première ligne devant son public, a été le perdant de la journée en ne prenant que la cinquième place, bien loin du podium. La Scuderia Ferrari a connu une nouvelle course frustrante puisque le Monégasque Charles Leclerc, qui s'était élancé des stands après le changement de plusieurs pièces sur sa monoplace, a pris la 11e place, échouant à la porte des points.

Une semaine après son inattendu podium à Monaco, le Français Esteban Ocon a terminé au huitième rang, devant le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo) et Pierre Gasly, son coéquipier chez Alpine.

Hormis Red Bull, qui continue de survoler la saison, la belle surprise de la journée est à mettre au crédit de Mercedes, qui est parvenu à placer ses deux Flèches d'Argent sur le podium.

Russell, qui n'avait démarré qu'en 12e position sur la grille, a réalisé une superbe remontée et a su contenir la Red Bull de Pérez en fin de course, ce qui semble montrer que les améliorations introduites à Monaco la semaine dernière commencent à porter leurs fruits.

Quel résultat pour notre équipe! On ne s'y attendait pas. Je veux vraiment tirer mon chapeau à tous ceux qui sont à l'usine. On est un peu plus proche des Red Bull. On va continuer à les chasser mais c'est un grand résultat pour nous et pour George aussi, qui a réalisé une superbe performance. Pour l'instant les Red Bull vont plus vite mais on y travaille, on espère les rattraper d'ici la fin de l'année et si ce n'est pas cette année, cela sera la prochaine , a déclaré le septuple champion du monde Lewis Hamilton.

McLaren, qui avait placé ses deux voitures dans le top 10 en qualifications, avec notamment une surprenante troisième place pour Lando Norris, a connu une journée cauchemardesque puisque le Britannique a touché la monoplace d'Hamilton au second virage, endommageant son aileron, et a finalement terminé 17e. La recrue australienne Oscar Piastri a, lui, terminé 13e après être parti 9e.

La huitième manche du championnat du monde de formule 1 aura lieu dans deux semaines à Montréal.