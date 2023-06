Sans surprise, le Serbe Novak Djokovic (no 3) a aisément vaincu le Péruvien Juan Pablo Varillas 6-3, 6-2 et 6-2, dimanche, pour accéder aux quarts de finale des Internationaux de France.

La rencontre n'a duré qu'un peu moins de deux heures. Varillas affrontait Djokovic pour la première fois. Il a vite compris pourquoi son adversaire comptait déjà deux titres (2016, 2021) et quatre finales sur la terre parisienne.

Djokovic n’a pas fait traîner les choses en début de match. En moins de 12 minutes, il avait déjà brisé le service du 94e joueur mondial à deux reprises pour bondir en avant 4-0.

Même s’il a commis la seule double faute de la manche initiale, Djokovic a fait preuve de constance avec un taux de premières balles en jeu à 81% et des points inscrits sur 19 d’entre elles (76%).

En quête d’une 17e présence en quart de finale (un record*), une 14e d’affilée, le Serbe a de nouveau pris le service de son adversaire dès l’ouverture de la manche suivante.

Il a répété l’opération au 5e jeu avant de conclure la manche en n’ayant concédé que 4 maigres points sur son service durant cette 2e manche.

Le dernier tiers de ce duel s'est déroulé selon les même paramètres, Djokovic signant un autre bris pour passer en avant 2-1 pour ensuite aisément creuser cet avantage jusqu'à la fin en récoltant un total de 6 bris de service en 12 occasions aux dépens d'un Varillas complètement débordé.

Je suis très fier, mais ça veut dire que je ne suis pas jeune ! , a commenté le Serbe de 36 ans au sujet de ce record, obtenu en jouant son meilleur tennis depuis le début du tournoi .

Je fais beaucoup d'efforts et je suis très motivé pour continuer , a-t-il prévenu.

En 70 tournois majeurs, Djokovic a maintenant atteint les quarts de finale 55 fois!

* Djokovic partageait l'ancienne marque avec Rafael Nadal

Khachanov le suivant

Plus tôt, le Russe Karen Khachanov (no 11) a été le premier à se frayer un chemin vers les quarts de finale en battant l'Italien Lorenzo Sonego 1-6, 6-4, 7-6 (9/7), 6-1.

Demi-finaliste des Internationaux d'Australie en début d'année, Khachanov se mesurera maintenant à Djokovic avec l’espoir d’atteindre le carré d’as pour la première fois à Roland-Garros.

Largement dominé par Sonego dans la première manche, le joueur de 27 ans a mis du temps à rentrer dans le match, avant de renverser la tendance à l'issue de la troisième manche.

Plus tard, le champion en titre et grand favori, l'Espagnol Carlos Alcaraz (no 1) a rendez-vous avec l'italien Lorendo Musetti (no 17), tandis que le Grec Stefanos Tsitsipas (no 5) se mesurera à l'Autrichien Sebastian Ofner, 118e raquette mondiale.

Pavlyuchenkova la revenante

Du côté féminin, la journée a été marquée par la victoire de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.

Hors circuit presque toute la saison 2022 à cause d'une blessure au genou gauche, là voici de retour en quarts de finale à Roland-Garros après sa victoire en trois manches face à la Belge Elise Mertens (no 28) 3-6, 7-6, 6-3.

Pavlyuchenko visera une place en demi-finale, mardi, en affrontant la Tchèque Karolina Muchova, 43e à la WTA. Celle-ci a mis fin au parcours inattendu de la Russe Elina Avanesyan, repêchée des qualifications.

En double mixte, on notera la victoire du duo formé de la Canadienne Bianca Andreescu et du Néo-Zélandais Michael Venus. Ceux-ci ont défait l’Américaine Bethanie Mattek-Sands et le Croate Mate Pavic 6-4, 4-6 et 1-0 (10/8).

La paire de Gabriela Dombrowski, native d'Ottawa, et de l’Américain Nathaniel Lammons a bénéficié du forfait de leurs adversaires, l’Américaine Taylor Townsend et le Britannique Jamie Murray pour accéder eux aussi aux quarts de finale.