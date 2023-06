Les Golden Knights gagnent le premier match de la finale de la Coupe Stanley

Les Golden Knights de Vegas ont profité de l'avantage de la glace en ouverture de la finale de la Coupe Stanley et l'ont emporté 5-2 face aux Panthers de la Floride, samedi soir.

C'est le vétéran Eric Staal qui a ouvert le pointage de la finale, pour les visiteurs, lui qui disputait un 100e match dans les éliminatoires. Staal a marqué en contournant le filet, grâce à une passe d'Anton Lundell.

C'était un premier but pour Staal dans la finale depuis celle de 2006, soit 16 ans et 354 jours plus tôt. Il avait alors aidé les Hurricanes de la Caroline, que les Panthers ont éliminés en finale d'association, à gagner leur seule Coupe Stanley.

La riposte des Golden Knights s'est mise en branle à la suite d'une percée en zone adverse de Shea Theodore. Il a remis au flanc droit à Chandler Stephenson, qui a envoyé dans l'enclave à Jonathan Marchessault.

Le Québécois a inscrit à bout portant son 10e des présentes séries éliminatoires pour niveler la marque 1-1.

Mark Stone a inscrit son 7e but des séries lors du premier match de la Coupe Stanley. Photo : Getty Images / Sean M. Haffey

Peu après, Ivan Barbashev est passé près de donner un but de priorité aux Golden Knights, en essayant de marquer de façon similaire à Staal.

En deuxième, Theodore a donné l'avance pour la première fois aux Knights en se moquant d'Anthony Duclair à la ligne bleue, qu'il avait toutefois précédemment atteint d'un tir puissant et qui continuait courageusement de tenter de marquer le défenseur de Vegas, avant de décocher un tir des poignets presque imparable vers Sergei Bobrovsky (29 arrêts).

Duclair s'est repris en fin de période, en créant l'égalité du cercle gauche avec 10,2 secondes à écouler au deuxième tiers.

Zach Whitecloud a réussi le but gagnant à 6:59 au troisième tiers. Le Manitobain de 26 ans a brisé l'égalité de 2-2 avec un tir bas des poignets, dont la vitesse a paru un peu réduite par l'intervention de Carter Verhaeghe.

Mark Stone a ajouté un but d'assurance à 13:41, après avoir intercepté une passe soulevée de Matthew Tkachuk.

Reilly Smith a complété dans un filet désert avec 1:45 au cadran, alors que les Golden Knights écoulaient les dernières minutes de la rencontre en supériorité numérique.

Le deuxième match sera présenté lundi soir, une fois de plus au T-Mobile Arena.

À leur seule présence précédente en finale, en 1996, les Panthers ont été balayés par l'Avalanche du Colorado.

Les Knights ont conclu leur saison inaugurale en se rendant en finale de la Coupe Stanley, en 2018. Washington s'est toutefois imposé en cinq matchs.