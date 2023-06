Bettman veut garder les Coyotes en Arizona et se penchera sur le cas Logan Mailloux

Bettman a affirmé que l'équipe explore d'autres secteurs autour de Phoenix pour bâtir un domicile à long terme.

C'est un bon marché et si ça peut fonctionner, nous allons nous assurer que ça fonctionne , a dit Bettman, ajoutant que nous avons eu notre part de défis .

Bettman, qui participait à sa conférence de presse annuelle avant le premier match de la finale de la Coupe Stanley entre les Golden Knights de Vegas et les Panthers de la Floride, a affirmé avoir été surpris et déçu, mais pas sous le choc, à la suite du résultat du vote le mois dernier.

Les référendums touchant des équipes sportives ont rarement du succès, a dit Bettman. Les Islanders en ont eu un (en 2011) et ont perdu. Ils ont eu leur aréna. Quand nous regardions pour une équipe d'expansion à Columbus, le référendum n'était pas passé.

L'avenir des Coyotes est incertain, alors que l'équipe se prépare à disputer une deuxième saison sur le campus de l'université Arizona State, dans un aréna de 5000 sièges.

À l'autre bout du spectre, les Sénateurs d'Ottawa seraient sur le point d'être vendus pour environ un milliard de dollars américains, selon Bettman.

J'ai toujours trouvé que nous sous-évaluons nos équipes. Cette situation prouve que nos équipes ont plus de valeur que l'estiment Forbes, Sportico ou d'autres investisseurs, a dit Bettman. Nous profitons d'un équilibre compétitif extraordinaire et cela devrait signifier une valeur plus importante. Je pense que c'est ce que vous commencez à voir dans ce cas-ci.

Mailloux, Bowman et Quenneville pourraient être réintégrés

Quand la finale prendra fin, Bettman aura une rencontre avec le Canadien de Montréal à propos de l'espoir Logan Mailloux, a indiqué le commissaire, à la demande de l'équipe.

Logan Mailloux Photo : Crédit : Knights de London

Le défenseur s'est entendu cet automne sur les modalités d'un contrat de recrue de trois ans avec le CH. Néanmoins, il doit toujours obtenir l'aval du commissaire afin de réintégrer la LNH.

Le natif de Belle River, en Ontario, a été le 31e choix au total du repêchage 2021, ce qui avait fait grand bruit.

Quelques jours avant le repêchage, le jeune homme avait demandé aux équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) de ne pas le sélectionner puisqu’il jugeait qu’il ne méritait pas ce privilège.

Un an plus tôt, Mailloux s'est retrouvé dans l'eau chaude pour avoir pris et partagé sur les réseaux sociaux, sans le consentement de la fille en question, une photo d'une partenaire lors d'un acte sexuel à l’automne 2020, au moment où il jouait en Suède. La justice suédoise lui a imposé deux amendes pour ses crimes.

Le Canadien avait fait fi de cette demande, et le propriétaire de l’équipe, Geoff Molson, avait dû s’excuser quelques jours plus tard tellement les critiques étaient vives.

Joel Quenneville a été renvoyé par les Blackhawks de Chicago au début du mois de novembre. Photo : Getty Images / Jonathan Daniel

Stan Bowman et Joel Quenneville, doivent aussi recevoir la permission du commissaire pour réintégrer la LNH. En octobre 2021, Bowman a démissionné de son poste de directeur général des Blackhawks de Chicago, et Quenneville du poste d'entraîneur-chef des Panthers de la Floride, à la suite d'une enquête concernant un scandale sexuel chez les Blackhawks en 2010. Ils ont été reconnus coupables d'avoir mal géré la situation.

Bettman a indiqué que Bowman et Quenneville ont également demandé des rencontres et que son bureau leur a répondu qu'il abordera le dossier une fois les séries conclues.

Par ailleurs, la LNH a annoncé la présentation de deux matchs extérieurs au MetLife Stadium , domicile des Giants et des Jets de New York dans la NFL, la saison prochaine. Les Flyers de Philadelphie affronteront les Devils du New Jersey le 17 février, puis les Rangers de New York croiseront le fer avec les Islanders le lendemain.

C'est la première fois que la LNH présentera des matchs extérieurs au New Jersey.