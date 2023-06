L’équipe féminine du FC Barcelone est championne d’Europe

Les joueuses du FC Barcelone sont revenues de très loin pour arracher un deuxième titre en Ligue des champions face aux « Louves » de Wolfsburg , l'emportant 3-2 au terme d'une finale renversante, spectaculaire et disputée dans un stade comble et joyeux, samedi à Eindhoven, aux Pays-Bas.

Menées 2-0 à la mi-temps, les Blaugrana ont renversé la vapeur dans une seconde période survoltée qui a fait chavirer de bonheur les milliers de partisans catalans venus garnir le PSV Stadion, rempli à capacité avec 33 000 spectateurs.

La fête du Barça féminin a pourtant failli être gâchée par le départ canon des Allemandes, plus entreprenantes et efficaces sous les coups de griffe d'Ewa Pajor (3e minute) et d'Alexandra Popp (37e minute).

Mais les Catalanes se sont appropriées la devise de leurs adversaires, Immer Hungrig [Toujours affamées, NDLR], pour renverser la vapeur.

Patricia Patri Guijarro (48e, 50e) a sonné la révolte, du pied gauche puis de la tête, et Fridolina Rölfo (70e) a fini le travail.

Au soccer, parfois, il ne suffit pas de bien jouer, il faut d'autres ingrédients. Le caractère était la clé aujourd'hui. Les joueuses ne se sont pas laissées abattre , a résumé l'entraîneur Jonatan Giraldez.

Nouvelle dynastie?

Deux ans après le titre inaugural de 2021, acquis sans contestation devant Chelsea (4-0), les Barcelonaises renforcent le rêve d'hégémonie européenne qu'elles cultivent face à l'affaiblissement de Lyon, monstre sacré du football féminin avec ses huit couronnes, éliminé au printemps en quarts de finale.

Le souvenir traumatisant , comme l'a avoué vendredi la double Ballon d'or Alexia Putellas, de la finale perdue la saison dernière face à l'OL est désormais derrière elle, avec un avenir radieux à cultiver.

Le Barça a gagné en maturité et en confiance , retient Patri. Le scénario renversant montre qu'on a grandi en tant qu'équipe, on s'est amélioré par rapport à l'année dernière .

Pour Wolfsburg, sacré en 2013 et 2014, c'est une cruelle désillusion de plus. Il s'agit de sa quatrième finale continentale d'affilée perdue après 2016, 2018 et 2020.