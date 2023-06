Red Bull encore devant à Barcelone avant la qualification

Sur piste sèche, le Néerlandais a repoussé Lewis Hamilton (Mercedes-Benz), troisième de la séance, à 4 dixièmes de seconde (+0,408), et Carlos Sainz fils à une demi-seconde (+0,576).

Chez Aston Martin, il manque encore un petit quelque chose pour que l'AMR23 soit parfaitement à l'aise sur ce circuit rapide aux grandes courbes. Fernando Alonso a terminé au 5e rang (+0,600) et Lance Stroll au 13e (+1,092).

Tous ces chronos ont été enregistrés dans les 10 premières minutes de la séance, car les pilotes n'ont en fait pas beaucoup tourné.

Lance Stroll se fit surprendre par la pluie à Barcelone. Photo : Getty Images / David Ramos

En effet, il y a d'abord eu un drapeau rouge à la 10e minute à la suite de la sortie de piste de la Williams de l'Américain Logan Sargeant dans le gravier au dernier virage (no 14).

Quand la direction de course a rouvert la piste sept minutes plus tard, la pluie s'est mise à tomber, et il a fallu attendre à la 32e minute avant que quelques pilotes s'aventurent en piste en pneus intermédiaires.

À la 52e minute, Stroll a raté son freinage au virage no 5 et a fait un tout droit dans le gravier avant de revenir en piste et retourner aux puits pour faire vérifier son fond plat.

La séance de qualification commence à 10 h (HAE).