Les Alouettes concluent leur calendrier préparatoire avec une victoire

Cody Fajardo n'a pas été étincelant, mais il n'a pas été inquiétant non plus à sa première sortie dans l'uniforme des Alouettes, tandis que William Stanback n'a pas été autant utilisé qu'il le souhaitait lors du dernier match préparatoire des Montréalais.

Fajardo a mené l'attaque des Alouettes pour les cinq premières séquences de la rencontre remportée 25-22 contre les Tiger-Cats d'Hamilton.

Il a été très bon sur la première séquence, alors que les locaux ont franchi 70 verges, réussissant notamment des passes des 18 et 15 verges à Kaion Julien-Grant et Cole Spieker. La montée a été couronnée par une passe de trois verges à Julien-Grant qui portait alors la marque à 7-3 Montréal.

Il a par la suite manqué de précision sur un long jeu vers Austin Mack, avant d'être victime d'une remise trop haute de Justin Lawrence, deux jeux qui ont mené à autant de dégagements.

Sa dernière séquence n'a guère été plus fructueuse, mais l'attaque en a fait suffisamment pour que David Côté inscrive son premier placement du match pour faire 11-10 Hamilton. Fajardo a réussi au total sept de ses 14 passes pour 77 verges et un majeur.

Un bon départ, alors que nous avons mené le ballon jusque dans la zone des buts. J'étais nerveux, a-t-il dit quand on lui a demandé d'analyser sa performance. Nous avons plusieurs nouveaux joueurs et de trouver le bon synchronisme peut prendre du temps.

Personnellement, j'aurais aimé avoir un taux de passes complétées plus élevé. J'ai pris une mauvaise pénalité pour m'être débarrassé du ballon qui nous a reculé très loin et nous a ralentis. C'est excitant d'être de retour. Comme compétiteur, j'aurais aimé jouer davantage, mais je comprends que vous deviez évaluer d'autres personnes.

J'ai trouvé qu'il avait bien fait considérant que c'est sa première participation cette saison, a dit l'entraîneur-chef Jason Maas de son quart partant. Particulièrement sur la première séquence. C'est certain que lors des deuxième, troisième et quatrième, il y avait des choses à corriger, mais ce n'est pas seulement au quart de le faire : comme unité, nous aurions pu mieux faire.

Caleb Evans a pris en main l'attaque des Alouettes pour le reste de la demie. Chancelant au camp, Evans a mené les Alouettes à neuf points en deux séries offensives : un placement de 38 verges de Côté et un touché de Walter Fletcher sur une courte de trois verges qui est venue couronner une séquence notamment ponctuée d'une passe de 34 verges à Quartney Davis, qui a gagné sa bagarre contre son couvreur pour ressortir avec le ballon.

Evans a connu un troisième quart plutôt ordinaire et il a finalement quitté la rencontre avec près de quatre minutes à faire dans cet engagement. Il a terminé son match avec les mêmes statistiques que Fajardo, sans la passe de touché.

Des trois quarts utilisés par Jason Maas, c'est finalement Davis Alexander qui s'est le plus illustré dans cette rencontre.

Quant à Stanback, il avait déclaré cette semaine vouloir porter le ballon une quinzaine de fois. Son entraîneur ne l'entendait pas ainsi : il a porté le ballon 4 fois pour 25 verges avant de voir sa soirée de travail se terminer. Le jeu au sol des Alouettes a d'ailleurs été bien peu efficace dans ce duel.

Antwine et Rodgers s'illustrent

De l'autre côté du ballon, même si les Alouettes ont encore offert quelques longues conversions sur de longs deuxièmes essais aux visiteurs, la défense de Noel Thorpe a bien contenu l'attaque des Ti-Cats.

Le plaqueur Israel Antwine et le demi de coin Kordell Rodgers se sont particulièrement illustré, le premier réussissant deux sacs, tandis que le second a réussi l'unique interception de la rencontre, en plus de s'illustrer en couverture de passes.

J'ai dit (jeudi) que je comptais réussir ma première impression et c'est ce que j'ai accompli, a déclaré Antwine. Quand je suis sur le terrain, je suis une bête, personne ne peut m'arrêter. Je suis un rouleau compresseur.

Du côté des unités spéciales, après avoir réussi cinq placements la semaine dernière à Ottawa, Jose Maltos a de nouveau été parfait avec des bottés de 29 et 23 verges. Il s'est amené dans la rencontre au quatrième quarté. David Côté avait précédemment réussi deux tentatives sur 45 et 38 verges.

Contrairement à la sortie de vendredi dernier, la rencontre a été ponctuée de plusieurs pénalités. Parions que Jason Maas a hâte d'abaisser son nombre de joueurs afin de nettoyer ces déchets techniques pour le début de la saison.

Il y a des trucs à corriger comme après chaque rencontre, a indiqué Maas. Nous allons regarder les films et apportez les ajustements, mais surtout, nous avons de difficiles décisions à prendre et devons nous atteler à cette tâche.

Les Alouettes ont jusqu'à 22 h samedi pour finaliser leur formation.