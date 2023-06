Le bronze et un record personnel pour Audrey Lamothe en Espagne

Audrey Lamothe a obtenu le plus haut pointage de sa carrière sur la scène internationale, ce qui lui a permis de monter sur la troisième marche du podium de l'épreuve technique individuelle de la Coupe du monde de natation artistique d’Oviedo, vendredi, en Espagne.

Avec un pointage de 239,5017 points, la Montréalaise a fini à quelques poussières de la médaillée d’argent, l’Espagnole Iris Tio Casas (239,9299). La Japonaise Yukiko Inui et double médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio, trône au sommet du classement avec ses 268,4217 points.

Avant même de recevoir le verdict des juges, Lamothe avait le sentiment du devoir accompli.

Aujourd’hui (vendredi), je voulais vraiment bien performer, faire une routine propre et ne pas avoir de déductions de points. J’étais déjà très satisfaite de ma performance. [...] J’ai haussé le degré de difficulté de mon solo pour cette compétition et cela a paru , a souligné l’athlète de 18 ans.

Audrey Lamothe a mis la main sur la médaille de bronze en solo technique lors de la super finale de natation artistique, à Oviedo, en Espagne. Photo : Getty Images / Juan Manuel Serrano Arce

La nageuse a surtout trouvé sa satisfaction dans le fait d’avoir présenté la routine au plus haut degré de difficulté de sa carrière devant des juges internationaux.

J’y vais tout le temps pour la performance en premier et ensuite, si la médaille arrive, c’est sûr que c’est un petit bonus.

En mars dernier, Audrey Lamothe avait décoché des médailles de bronze au solo technique et au solo libre à l’étape des Séries mondiales de Markham, en Ontario.

Plus tard vendredi, les Québécoises Lauriane Imbeau (Québec), Raphaëlle Plante (Québec) et Florence Tremblay (Rimouski) ont joint leurs efforts à ceux de Sydney Carroll, Jonnie Newman, Kenzie Priddell, Claire Scheffel et Olena Verbinska pour conclure la compétition par équipe technique mixte au 5e rang.

Les Chinoises (296,3834) ont remporté l'épreuve.

L'épreuve individuelle libre de samedi sera la dernière présence de Lamothe sur la scène internationale avant la présentation des Championnats du monde des sports aquatiques qui se mettront en branle le 14 juillet, à Fukuoka, au Japon.