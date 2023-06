Des arbitres à la Coupe du monde féminine pour inspirer la relève

Marie-Soleil Beaudoin, Chantal Boudreau, Myriam Marcotte et Carol Anne Chénard seront accompagnées de l’Albertain Drew Fischer, qui a aussi été d’office au Mondial disputé au Qatar, à l’automne.

Le quatuor francophone y voit une belle occasion de promouvoir le métier, notamment au Québec, où la pénurie d’arbitres se fait grandement sentir sur les terrains.

C’est bien de voir l’arbitrage grandir comme ça, a indiqué Myriam Marcotte, de Lévis, qui en sera à sa première participation au grand rendez-vous du soccer féminin. De voir des arbitres d’ici percer à l’international, c’est signe qu’on a une bonne structure de développement pour les officiels masculins et féminins dans la province.

Myriam Marcotte pendant un match opposant les États-Unis au Mexique. Photo : Getty Images / Azael Rodriguez

Sa collègue Marie-Soleil Beaudoin, arbitre à la FIFA depuis 2014, apprécie aussi le chemin parcouru. Au début, quand j’ai commencé, c’était un passe-temps. Je ne savais pas que ça pouvait être une profession, en tout cas, pas au Canada.

J’ai grandi en regardant aller des modèles comme Sonia Denoncourt et Carol Anne (Chénard), et là, c’est à notre tour collectivement d’inspirer la relève , ajoute celle qui en sera à sa deuxième participation à un mondial féminin.

Carol Anne Chénard est du même avis : il existe maintenant beaucoup de débouchés, autant dans les compétitions masculines que féminines, et il est important de les faire connaître auprès des jeunes filles et des jeunes garçons. Et surtout, ne pas laisser le climat parfois toxique qui règne sur les terrains et dans les gradins les décourager. Les femmes ont eu plein d'opportunités récemment, notamment d’arbitrer dans la Première ligue canadienne, ou au niveau national. C’est important de montrer aux jeunes que c’est possible, mais aussi de les entourer pour les encourager dans leur développement.

« Il faut les encadrer de la meilleure façon possible, car j’ai toujours dit que c’est plus difficile d’être un jeune arbitre sur un terrain local que d’être un arbitre professionnel à la Coupe du monde. » — Une citation de Carol Anne Chénard

Rendu à notre niveau, on entend peut-être les huées, mais on n’entend pas les attaques personnelles, comme ça peut être le cas aux niveaux inférieurs. C’est important de créer une communauté d’arbitres, d’avoir du mentorat, de soutenir les jeunes pour les aider à persévérer , ajoute la vétérane spécialiste de l’arbitrage vidéo, qui en sera à sa troisième Coupe du monde.

C’est pas toujours facile sur les terrains mineurs, mais ces expériences m’ont permis de grandir personnellement et professionnellement , relate pour sa part Marie-Soleil Beaudoin.

Les arbitres canadiens sont en mode préparation avant de décoller pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, où se dérouleront les matchs.

L’objectif est de passer un maximum de temps sur le terrain en même temps afin de favoriser la cohésion. Marie-Soleil Beaudoin, Chantal Boudreau et Myriam Marcotte vont d'ailleurs arbitrer ensemble le match qui opposera Atletico Ottawa à HFX Wanders FC, dans la Première ligue canadienne, samedi soir.

La Coupe du monde féminine de soccer se tiendra du 20 juillet au 20 août.