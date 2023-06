Aryna Sabalenka avance sans trembler sur la terre parisienne

La Bélarusse de 25 ans, titrée pour la première fois en grand chelem en Australie en janvier, a traversé ses trois premiers tours sur la terre battue parisienne sans perdre la moindre manche.

Sur cette surface en 2023, la deuxième raquette mondiale a atteint la finale à Stuttgart, où elle a été battue par Iga Swiatek, avant de prendre sa revanche sur la no 1 du monde en finale à Madrid.

En huitièmes de finale, Sabalenka affrontera la gagnante du match entre l'Américaine Sloane Stephens (30e) et la Kazakhe Yulia Putintseva (58e).

Par ailleurs, s'estimant malmenée par certains médias en raison de sa nationalité, Sabalenka a obtenu l'autorisation de l'organisation de Roland-Garros de ne pas participer à la conférence de presse d'après-match, a-t-on appris auprès de la Fédération française (FFT).

La joueuse de 25 ans ne recevra donc pas d'amende pour ne pas s'être présentée à l'issue de sa victoire contre Rakhimova, selon la même source. À la place, un groupe de journalistes a eu accès à la Bélarusse et ses réponses ont été distribuées au reste de la presse sous forme de transcription.

La no 3 mord la poussière

Jessica Pegula, no 3 mondiale, a été éliminée en deux manches de 6-1 et 6-3 par Elise Mertens (28e) au troisième tour.

Jessica Pegula pendant son match contre Elise Mertens Photo : AP / Jean-Francois Badias

L'Américaine de 29 ans est la quatrième joueuse du top 10 à être éliminée prématurément après Maria Sakkari (no 8), Petra Kvitova (no 10) et Caroline Garcia (no 5).

Elle a commis 28 fautes directes pour 19 coups gagnants, trop pour contrer la Belge, qui n'en a fait que 13.

Mertens s'est imposée en moins de 90 minutes sur le court Philippe-Chatrier. Il s'agissait de sa 15e victoire d'affilée, et de sa troisième contre l'Américaine.

Elle retrouvera une joueuse russe en huitièmes de finale, soit Anastasia Pavlyuchenkova (96e), finaliste en 2021.

Duel canadien au prochain tour

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski, d'Ottawa, et sa partenaire italienne Luisa Stefani, têtes de série no 8, ont remporté leur match de deuxième tour en trois manches de 4-6, 6-2 et 7-5.

Au prochain tour, elles se mesureront à l'Américaine Taylor Towsend et à la Québécoise Leylah Annie Fernandez, 10es favorites.

Autres résultats du jour :

Troisième tour