Au tour de Jessica Pegula de mordre la poussière à Paris

Jessica Pegula, no 3 mondiale, a été éliminée en deux manches de 6-1 et 6-3 par Elise Mertens (28e), au troisième tour des Internationaux de France, vendredi.

L'Américaine de 29 ans est la quatrième joueuse du top 10 à être éliminée prématurément sur la terre battue parisienne, après Maria Sakkari (no 8), Petra Kvitova (no 10) et Caroline Garcia (no 5).

Elle a commis 28 fautes directes pour 19 coups gagnants, trop pour contrer la Belge, qui n'en a fait que 13.

Mertens s'est imposée en moins de 90 minutes sur le court Philippe-Chatrier. Il s'agissait de sa 15e victoire d'affilée, et de sa troisième contre l'Américaine.

Elle affrontera une joueuse russe en huitièmes de finale, la gagnante du match entre Anastasia Pavlyuchenkova (96e), finaliste en 2021, et Anastasia Potapova (25e).

Autre résultat du jour :

Troisième tour

Daria Kasatkina (RUS/no 9) bat Peyton Stearns (USA) 6-0, 6-1

Plus de détails à venir.