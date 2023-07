Ils vivent dans un ancien presbytère et jouent au basketball dans une église transformée en centre sportif à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'institut de sport Dynastie fonde de grands espoirs en eux. Mais l'inverse est encore plus vrai pour ces jeunes de 15 à 19 ans en quête d'un encadrement.

Arafan est venu au Québec pour faire son chemin jusqu'à la NBA. Alexandre Victor, le fondateur du programme Dynastie, l'a recruté en Afrique, comme beaucoup de ses coéquipiers. La moitié de la vingtaine de joueurs de l'institut proviennent de l'étranger et la majorité d'entre eux sont issus de familles modestes.

Notre bassin, c'est la francophonie, explique l'entrepreneur. Nous sommes des éducateurs. Le basket, c'est la carotte. Nos jeunes peuvent en manger autant qu'ils veulent, mais ils doivent acheter notre projet. On fait la même chose que les parents. La vérité, c'est que notre clientèle vient souvent de familles qui ne sont pas financièrement aisées.

Arafan a laissé sa famille derrière lui, en Guinée, il y a 18 mois. Il était prêt à découvrir un monde différent du sien.

Moi, je me bats pour ma mère, précise le garçon d'à peine 15 ans. Dynastie m'a donné le soutien. Je suis vraiment content d'être ici. Faut travailler dur si l'on veut dépasser Bennedict Mathurin et jouer dans la NBA. C'est mon but.

Comme les autres membres du clan, Arafan vit dans cette vieille maison qui abritait autrefois des religieux, à deux pas de l'ancienne église du Vieux-Iberville.

Arafan est le bébé du groupe. Mais un bébé imposant.

Je mesure 7 pieds et je n'ai pas fini de grandir , affirme-t-il avec son sourire le plus éclatant.

Le bruit court qu'il fait osciller la balance à 270 livres et ses pieds dépassent au bout du lit. Ses coéquipiers aiment bien le taquiner.

Nous sommes tous des frères , résume Alex, entouré de plusieurs de ses partenaires de jeu.

Réunis dans la cuisine, ils tentent de préparer un succulent repas pour le souper. Les gars font des efforts, mais les succès, semble-t-il, ne sont pas toujours assurés. Mais la joie, elle, est au rendez-vous.

Je suis ici pour les bonnes raisons, ça va payer plus tard , jure Alex.

L'Institut de Sport Dynastie de Saint-Jean-sur-Richelieu forme la jeune élite du basketball francophone pour la NBA. Les détails avec Jean-François Poirier.

Le tour de l'ancien presbytère

Alex sera mon guide pour l'occasion. Né en France et ayant grandi à Montréal, le jeune homme de 17 ans est devenu le meneur de jeu de l'équipe Dynastie.

Il me fera faire le tour de la maison.

À l'intérieur, ce n'est pas le gros luxe. Les gars ont juste ce qu'il faut pour être bien. Cet ex-presbytère a nettement besoin d'une cure de rajeunissement. Et c'est ce que font petit à petit, avec des moyens limités, Alexandre Victor et ses partenaires.

La ville et les gouvernements nous appuient. On a des commanditaires. Nous sommes propriétaires de l'immobilier, c'est un avantage. On veut devenir une école préparatoire de jeunes qui vont payer le coût pour être ici. Jusqu'à présent, nos jeunes ont reçu l'équivalent de 600 000 $ en bourses. Notre investissement a eu un impact sur leur vie. Ça a rapporté 2,2 millions $ en bourses universitaires.

Visiblement, il ne manque pas d'action dans cette maison.

Nous nous sommes déjà regroupés une vingtaine de gars dans le salon pour regarder un match de basketball à la télé , se souvient Alex.

À en juger par l'espace restreint à leur disposition, certains d'entre eux devaient avoir la vue voilée.

Alex me fait découvrir la maison. La visite est improvisée.

- Tantôt, vous allez voir le chef.

- Qui est le chef ?

- C'est Modou, le chef de la maison. Il est là-haut, dans sa chambre.

Il faut que les membres de l'équipe A partagent les chambres du haut dans des lits superposés tandis que les gars de l'équipe B sont en bas.

Je suis curieux de rencontrer ce fameux Modou. Son aura semble planer dans toutes les pièces, un peu en désordre, disons-le. Mais ces jeunes-là n'ont pas encore 20 ans, rappelons-nous notre adolescence....

Je n'étais pas le plus discipliné lorsque je suis arrivé ici. Mais les plus vieux comme Modou et Ismaël m'ont pris sous leur aile. La discipline, c'est d'être capable de faire les choses que tu dois faire sans trouver d'excuses.

Ma foi, Alex s'exprime comme un vieux sage.

Nous poursuivons notre parcours jusqu'à la chambre de Modou, croisant au passage l'un des coéquipiers d'Alex plongé dans un examen. Lui, on ne va pas le déranger, contrairement à Modou.

Alex cogne à la porte et rentre aussitôt dans la chambre sur la pointe des pieds. Je le suis, accompagné de Cédrick, caméra à l'épaule, sans gêne.

Couché dans son lit, Modou, les yeux à demi fermés, est évidemment surpris par l'apparition d'intrus.

Modou est en train de se reposer , commente Alex, content de présenter son mentor à la caméra et, surtout, de lui jouer ce tour.

Le chef de la maison esquisse un sourire. Il voit bien qu'Alex a fait exprès pour le gêner un peu.

Modou se lève et accepte volontiers de répondre aux questions d'un invité surprise.

Ils disent que je suis le plus mature, avoue le Sénégalais de 19 ans pour expliquer son statut. C'est bien de vivre avec les gars comme ça. On partage tout, on fait tout ensemble. On est comme une famille et nous avons tous le même rêve.

Modou retourne paisiblement dans son lit. Le chef de la maison est effectivement un garçon qui affiche un calme désarmant.

Une bourse scolaire grâce à l'excellence sportive

Ces jeunes hommes sortent à l'occasion pour marcher ensemble dans les environs. Ce jour-là, ils croisent Alexandre Victor en train de tondre le gazon autour de la maison Dynastie et de l'église. Ils vont tous lui serrer la main.

L'objectif, c'est de permettre à ces jeunes-là d'obtenir la gratuité scolaire à cause de leur excellence sportive, rappelle Alexandre Victor. Eux, ils veulent jouer pro dans la NBA ou ailleurs. Si on les amène à l'université avec des bourses, on aura fait notre travail.

L'équipe Dynastie dispute la moitié de ses rencontres en sol américain parce que les recruteurs sont moins tentés de se déplacer au Canada pour détecter le talent , avance Victor.

Kris Joseph, un Montréalais repêché par les Celtics de Boston en 2012 et qui a joué une dizaine de matchs dans la NBA avant de poursuivre une belle carrière en Europe, est l'entraîneur-chef.

J'ai toujours voulu faire ça. Il faut que je les pousse chaque jour à développer leur autonomie pour survivre dans le basket. Moi, le jeune de Côte-des-Neiges, j'aurais aimé à 16 ans pouvoir faire comme eux chez Dynastie. À la place, je suis parti aux États-Unis finir mon école secondaire.

Un match contre les policiers

Une semaine avant cette visite, les joueurs de l'Institut Dynastie avaient affronté l'équipe toute étoile du Service de police de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette belle complicité date du début de l'aventure d'Alexandre Victor et de ses basketteurs dans la ville en 2019.

Quand ils sont arrivés chez nous, ils sont venus se présenter, se rappelle la directrice adjointe Julie-Maria Lang. Il s'agissait de jeunes de minorités noires. Il y a peu de diversités culturelles à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont fait du porte-à-porte pour rencontrer les gens de leur quartier et leur dire de ne pas s'en faire. La différence amène parfois de l'insécurité. Ils ont été proactifs et nous n'avons reçu aucun appel de gens inquiets de voir apparaître ces géants. C'est magnifique.

Quatre ans plus tard, Alexandre Victor regarde cette bande de jeunes adultes prendre un malin plaisir à déjouer les policiers sur un terrain de basketball. Il est heureux d'avoir contribué à leur intégration.

Si tu es un immigrant, issu de la diversité, tu as un mandat sur ta terre d'accueil de tendre la main. En tendant la main, l'autre fait la même chose. Saint-Jean nous a tendu la main, nous a aidés. Quelqu'un devait faire les premiers pas, on l'a fait. C'est une responsabilité partagée. L'important, c'est de bâtir.

Justine, policière originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, a participé au match.

Souvent, les policiers sont vus comme répressifs, mais il m'arrive souvent d'aller jaser avec les jeunes dans le parc. On prend le temps de se rapprocher de la communauté. C'est mon modèle de police. Ces jeunes-là vont rendre la ville fière. Un jour, Saint-Jean-sur-Richelieu pourra dire qu'ils sont passés par ici.

La confrontation entre les deux clans n'a duré qu'une dizaine de minutes. Après, il valait mieux séparer les forces pour l'heure restante. Même qu'à leur arrivée sur le terrain, la quinzaine de policières et policiers paraissaient un peu intimidés, ce qui n'est pas dans leurs habitudes!

Arafan a bien fait rire ses coéquipiers dans les jours qui ont précédé l'affrontement.

Lorsqu'on m'a dit que nous allions jouer contre des policiers, je ne voulais pas participer. Dans mon pays, tout le monde a peur des policiers. Mais eux, ils étaient gentils. C'était plaisant.

Après la partie, la quarantaine de participants à l'activité ont partagé un repas. Ces jeunes ne feront peut-être pas que passer à Saint-Jean-sur-Richelieu, car un jour, ils pourraient devenir des ambassadeurs de la ville par le biais du programme Dynastie.

Nous sommes rendus à 8 joueurs recrutés par la NCAA aux États-Unis. À la fin de l'année, il y en aura 10 ou 11. En plus, ils sont 5 ou 6 à jouer pour des universités canadiennes.

Et si la tendance se maintient, selon Alexandre Victor, ces jeunes deviendront de bons citoyens. Et ça, ça n'a pas de prix.