Les Remparts en attente

L’entraîneur-chef Patrick Roy considère qu'il s'agit d'un luxe de ne pas jouer pendant quatre jours et de pouvoir refaire le plein d’énergie.

Il y a eu beaucoup d’émotions depuis deux mois avec la victoire contre Halifax, etc. Je pense que c'était bénéfique de prendre deux jours avant de recommencer à se concentrer sur ce qui s'en vient , a-t-il expliqué.

Les joueurs passent naturellement beaucoup de temps ensemble. Jeudi, ils sont allés jouer au Disc Golf , un mélange de golf et de frisbee.

Inévitablement, les joueurs se parlent de la finale qui sera, pour plusieurs d’entre eux, un dernier tour de piste dans les rangs juniors.

C’est le fun de finir comme ça, mais en même temps, tu te dis que c’est un dernier match junior, et c’est triste dans un sens. On finit de la meilleure des façons, et c’est sûr qu’on veut aller la chercher [NDLR, la Coupe Memorial]. C'était ça l'objectif , a dit Théo Rochette, un attaquant de 21 ans, originaire de la région de Québec, qui vient de passer quatre saisons chez les Remparts, après avoir amorcé sa carrière avec les Saguenéens de Chicoutimi.

Les vétérans sont conscients que la fin approche, mais pas question de se laisser emporter par la nostalgie avant d'atteindre le but ultime. L’attaquant Charle Truchon est clair là-dessus.

C’est sûr qu’après le match, les émotions vont sortir. La moitié de l’équipe ne reviendra plus dans la ligue. Il y a beaucoup de joueurs de 19 ans qui ne reviendront pas avec les Remparts... C’est sûr qu’on va être nostalgiques de ce qu’on a vécu ensemble , a-t-il déclaré.

Sans tomber totalement dans la nostalgie, Truchon fait immédiatement référence à une famille quand on lui demande ce qui va lui rester de cette expérience chez les juniors.

« Ça fait quatre ans qu'on est ensemble. On se connaît comme les deux doigts de la main. On a grandi ensemble. Je suis arrivé à 16 ans, un ti-cul dans la ligue. On est rendus des hommes, des jeunes hommes, mais des hommes quand même. On a créé des amitiés qui vont durer pour toujours, je pense. » — Une citation de Charle Truchon, défenseur des Remparts de Québec

Comme les Remparts ne connaîtront leurs adversaires que vendredi soir, ils ne peuvent pas vraiment peaufiner leur préparation avant la journée de samedi. En attendant, l’équipe soigne ses petits bobos et se prépare mentalement à jouer un gros match.

La clé, quand je vais parler aux joueurs [jeudi] soir, c’est le focus et gérer nos émotions pour être prêts pour le match de dimanche après-midi , a affirmé Roy.

Comme certains de ses joueurs, l'instructeur de 57 ans en sera peut-être à son dernier match chez les juniors. Mais, le moment n’est pas encore à l’introspection.

La nostalgie va faire partie de moi quand ça va être fini. D'ici là, on a un méga test qui s'en vient , a ajouté Roy.

Et pour ceux qui s'étaient habitués à son apparence grand-papa gâteau , avec sa barbe parsemée de gris, dites-vous bien que c’était une barbe des séries. #

L’ancien gardien a été bref et précis. J’ai hâte qu’elle parte , a-t-il dit en conclusion de sa rencontre avec les médias.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin