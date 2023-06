La deuxième chance de Cody Fajardo

Les partisans auront l’occasion de le découvrir vendredi soir, quand les Alouettes disputeront leur deuxième et dernier match préparatoire face aux Tiger-Cats de Hamilton, au stade Percival-Molson, à Montréal.

Quand le quart de passage chez les Alouettes, Trevor Harris, a signé en Saskatchewan cet hiver, il a poussé Fajardo vers la sortie et le Californien a ensuite signé un contrat à Montréal.

Fajardo a atteint le sommet en 2019 quand il a été candidat au titre de joueur par excellence de la LCF , après avoir mené les Roughriders à la finale de l’Ouest contre les puissants Blue Bombers de Winnipeg.

Cette année-là, Fajardo a passé le ballon pour 4302 verges de gains, 28 touchés et seulement 8 interceptions. Puis, la pandémie est arrivée.

2019 a été une excellente année, mais la pandémie m’a fait faire un pas en arrière. C’était ma première vraie saison comme partant et j’ai probablement été plus affecté que d’autres quarts qui avaient déjà cinq ou six ans d’expérience , a dit le nouveau quart des Alouettes avec un léger regret dans la voix.

Les deux dernières saisons ont été plus difficiles pour le numéro 7, même si les Roughriders ont à nouveau atteint la finale de l’Ouest, en 2021.

Fajardo a même été cloué au banc en fin de saison, l'an dernier.

Ennuyé par une blessure à un genou et handicapé par une ligne offensive plutôt déficiente, Fajardo a passé la saison 2022 à courir pour sauver sa peau. Lui qui n’est pas un passeur naturel comme Trevor Harris a fini la saison avec 16 passes de touché contre 13 interceptions.

À quelques occasions l’année dernière, quand ça n’allait pas bien, j’essayais de trop en faire. Quand tu fais ça, ça mène souvent à des erreurs. Je dois combattre cette tendance cette année et plutôt aller sur le terrain, protéger le ballon et laisser nos bons joueurs faire leur travail et s’amuser un peu, a ajouté Fajardo pour montrer qu’il est bien conscient de pouvoir faire mieux.

Il se considère chanceux d’obtenir une deuxième chance et il entend bien démontrer qu’il peut être un meneur de jeu dans la LCF .

Je suis reconnaissant d’avoir une chance. Chaque fois que je croise (le receveur des Alouettes) Chandler Worthy, il me demande de quoi je suis reconnaissant. Aujourd’hui, je lui ai dit que je suis heureux de pouvoir jouer au football cette semaine. Vous savez, de me retrouver sur le banc l’an dernier à la fin de la saison et de ne pas finir les matchs avec mes coéquipiers… Ça a été difficile.

Il va donc sauter sur le terrain avec le sourire, vendredi, et ne cache pas qu’il sera un peu fébrile.

Je suis toujours nerveux avant chaque match, que ce soit en matchs préparatoires, à la première semaine, à la 20e semaine ou à la Coupe Grey. Je ressens de la nervosité. Tous les athlètes professionnels la ressentent, parce que tu veux tellement bien faire.

Fajardo a semblé prendre de l’assurance progressivement au cours du camp d’entraînement et il espère obtenir beaucoup de temps de jeu vendredi.

Je ne sais pas à quel point je vais jouer, ça appartient à coach Maas. Mais je veux jouer le plus possible, car nous apprenons encore à nous connaître. Il y a plusieurs receveurs avec qui je n’ai jamais joué. C’est notre premier camp ensemble. La ligne à l’attaque est toute nouvelle pour moi. Même chose pour les porteurs de ballons.

Les entraînements, c’est une chose. Tu obtiens de bonnes répétitions, mais tu ne te fais pas frapper et ainsi, tu ne ressens pas la pression. Jouer un match avec ces gars-là, c’est autre chose. Donc, je veux rester dans le match le plus longtemps possible, mettre des points au tableau et que ça se passe en douceur sans erreurs mentales.

C’est certain qu’il y aura des erreurs physiques, des mauvaises passes. Mais, mentalement, je veux être en contrôle. Je veux faire de bonnes lectures du jeu et lancer le ballon vers les bons gars.

Une attaque en construction

Cody Fajardo ne sera pas le seul joueur de l’attaque montréalaise à faire son entrée face aux Tiger-Cats.

William Stanback aussi disputera un premier match, lui qui a raté pratiquement toute la dernière saison après s’être blessé gravement à une cheville lors du match inaugural, à Calgary.

Il est revenu au jeu à la 18e semaine, le temps de disputer quatre matchs à temps partiel avant les deux parties éliminatoires.

Le porteur de ballon semble en bien meilleure forme que lors de son retour au jeu l’an dernier. Stanback dit avoir perdu une dizaine de livres et les méchantes langues avancent que c’est peut-être davantage une dizaine de kilos...

Fajardo et Stanback devraient avoir l’occasion de travailler avec la ligne à l’attaque de la formation partante qui sautera sur le terrain le 10 juin, lors du premier match de la saison, contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

Pour ce qui est de l’attaque aérienne, le vétéran Greg Ellingson s’est entraîné avec les partants cette semaine et devrait aussi voir de l’action vendredi.