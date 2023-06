Présenté officiellement comme 18e DG de l'histoire de l'équipe à la suite du départ de Kyle Dubas le mois dernier, Treliving a indiqué jeudi qu'il prévoit se rendre bientôt en Arizona pour rencontrer Auston Matthews. Ce dernier pourra signer une prolongation de contrat à partir du 1er juillet. S'il préfère simplement écouler la dernière année à son contrat, il deviendra joueur autonome sans compensation l'été prochain.

On ne parle pas seulement d'un bon joueur, a noté Treliving en conférence de presse. Nous parlons d'un joueur de l'élite. S'assurer de l'avenir d'Auston avec l'équipe est une priorité. Mais au-delà du contrat, je veux simplement développer une relation.

Je ne veux pas aller le visiter et commencer à négocier un contrat. Je veux rencontrer la personne. Je veux donner la chance à Auston d'apprendre à me connaître et savoir ce que nous voulons accomplir.

Treliving a aussi l'intention de discuter avec l'entraîneur-chef Sheldon Keefe. Il n'a pas voulu immédiatement confirmer son retour derrière le banc la saison prochaine.

Je crois qu'il est un très bon entraîneur, a dit Treliving. Mais je pense qu'il faut travailler avec quelqu'un pour vraiment savoir s'il est bon ou mauvais. Vous devez apprendre à le connaître.

J'arrive ici sans idées préconçues.

Treliving a quitté les Flames en avril après neuf saisons à Calgary.

Les prochaines semaines seront bien remplies, puisqu'il devra se préparer pour le repêchage de la LNH et l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Jusqu'à 12 joueurs des Maple Leafs pourraient se prévaloir de leur autonomie.

Nous allons devoir mettre la pédale au plancher , a reconnu Treliving.

Comme Matthews, William Nylander peut aussi signer une prolongation de contrat à compter du 1er juillet. Matthews et Mitch Marner bénéficieront d'une clause de non-échange complète à partir de cette même date. Nylander, lui, aura droit à une liste excluant 10 destinations possibles.