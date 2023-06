La Coalition contre les abus dans le sport interpelle directement le premier ministre puisqu’elle considère que la ministre des Sports, Pascale St-Onge, a ignoré les nombreuses demandes d’enquête émanant du milieu sportif. Le groupe accuse aussi la ministre d’avoir mis de côté les survivants et leurs avocats lors de ses discussions pour assainir le système canadien.

En mai dernier, à l'annonce d'une série de mesures pour rendre les conseils d’administration des fédérations plus transparents, la ministre avait laissé entendre qu’il y aurait une enquête publique, mais qu’elle n’était pas prête à le faire tout de suite.

Les problèmes systémiques au sein du système sportif sont des violations des droits de la personne, écrit dans sa lettre la coalition. Nous ne pouvons nier une approche fondée sur les droits de la personne pour trouver une solution. Nous ne pouvons plus compter sur le sport pour se contrôler ou résoudre ses problèmes. Nous avons besoin de données et de preuves solides et empiriques pour guider la voie à suivre, ce qui ne peut être réalisé que par le biais d'une enquête nationale.

La lettre est signée par de nombreuses organisations, dont Human Rights Watch, mais aussi des regroupements d’athlètes comme Gymnasts for Change Canada, Soccer for Change Canada et Figure Skating for Change Canada.