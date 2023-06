Voilà le principal ingrédient qu’il a fallu au CF Montréal pour se sortir du piège tendu par le D.C. United de Wayne Rooney et qui lui a permis de finalement arracher un verdict nul de 2-2, mercredi soir.

Le onze montréalais semblait très mal embarqué dans le match et montrait très peu d’entrain et d’agressivité à l'attaque pendant la première période.

Les hommes d'Hernán Losada donnaient l’impression de retomber dans leurs travers du début de la saison et offraient un spectacle de faible qualité aux partisans du CF Montréal.

La première mi-temps n’était tout simplement pas aux standards qu’exige le sport de haut niveau, que ce soit sur le plan du spectacle ou de l’intensité.

Les déchets techniques et le manque de cohésion entre les joueurs semblaient mener les Montréalais vers une énième défaite en terrain hostile.

J’ai moi-même été proche de la résignation au vu de ce triste spectacle, jusqu’à ce qu’un joueur, en la personne de Sunusi Ibrahim, se lève pour sonner la révolte en inversant totalement le cours du match à lui seul.

Alors que le Bleu-blanc-noir était mené 2-0, il a ajusté une magnifique reprise de la tête à la 80e minute qui a permis de recoller au score, avant d’envoyer une magnifique passe décisive pour offrir le but égalisateur à Lassiter à la 82e.

Le CF Montréal signe un match nul 2-2 contre le D.C. United. Photo : Twitter/@cfmontreal

Deux minutes de folie pour le Nigérian, qui semble abattre les cartes dans la hiérarchie et la concurrence parmi l'effectif. Cette prestation vient valider ses efforts fournis au dernier match à domicile face à l'Inter Miami.

Même s’il n’a pas montré une efficacité redoutable lors de cette rencontre, il a tout de même fait preuve d’une grosse envie, en étant très souvent à l’initiative des attaques des siens.

Une attitude contagieuse qui me donne envie de voir ce joueur être titularisé sur la durée.

Entre l’absence de Romell Quito, blessé pour de longues semaines, et les limites techniques de Chinonso Offor, seuls le potentiel et les qualités offensives de Sunusi Ibrahim me donnent l’espoir de voir le CF Montréal s’agripper à la première partie du tableau de l’Association de l'Est.

Une ascension personnelle qui arrive au moment où Blake Duke semble avoir du mal à assumer le rythme effréné dicté par le calendrier de la MLS.

De quoi mettre en place une rotation qui permettra de maintenir la fraîcheur mentale et physique de joueurs qui doivent répondre à une longue série effrénée de 11 matchs en 36 jours.