Jamal Murray, de Kitchener à la finale de la NBA

Avant de cheminer jusqu'aux Nuggets de Denver et à la finale de la NBA, l'Ontarien Jamal Murray s'est démarqué à un jeune âge.

À 11 et 12 ans, Murray se mesurait à des joueurs du secondaire ou du collégial. Il était souvent au centre communautaire de Stanley Park, dans l'est de Kitchener.

Lui et son père venaient jouer et s'entraîner, peu importe la météo, dit Miro Iliev, un ami de longue date. À l'intérieur, à l'extérieur. Des push-ups, de la course, quoi que ce soit. Jamal le faisait.

À l'académie de basketball Orangeville Prep, on peut apercevoir une bannière des finissants de 2015 incluant le nom de Murray et son no 23, près d'un tableau indicateur.

Il avait l'attitude de quelqu'un en mission, et cette mission était de se rendre à la NBA, affirme le fondateur de l'académie Jesse Tipping. Il n'allait pas laisser quoi que ce soit l'empêcher d'atteindre son but.

Chuder Teny est devenu l'un de ses amis à l'école secondaire Grand River, à Kitchener.

Une journée, son poignet droit était en mauvais état, et il devait jouer surtout avec sa main gauche , se remémore Teny, devenu entraîneur adjoint de l'équipe de basketball masculin à l'Université Wilfrid Laurier.

Il a quand même récolté environ 25 points et il a fait des passes exceptionnelles. C'est là que je me suis dit que ce gars-là avait quelque chose de spécial , renchérit-il.

Il y a des plaques et des photos de Murray dans les corridors à Orangeville Prep, par où sont également passés Luguentz Dort et Oshae Brissett.

Après un an avec l'Université du Kentucky, Murray a été choisi au 7e échelon par les Nuggets lors du repêchage de 2016. Il est devenu une vedette de cette équipe, qui affrontera le Heat de Miami en finale de la NBA. Les hostilités commenceront jeudi soir, à Denver.

Murray a raté la campagne 2021-2022 à cause d'une blessure à un genou. Cette saison, il a fourni en moyenne 20 points et 6,2 passes par rencontre.

Denver a échappé un match au premier tour et deux autres en demi-finales d'association, avant de balayer les Lakers de Los Angeles en finale de l'Ouest. Murray a signé deux matchs de 37 points contre la troupe de LeBron James.

Jamal est un joueur élusif, mentionne Tipping. Il est comme de l'eau. Il se faufilera entre les craques et trouvera un moyen de se rendre où il veut aller.