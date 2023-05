Jacques Villeneuve quitte le championnat d’endurance auto

Je suis profondément déçu d'avoir appris mon remplacement pour les prochains 24 heures du Mans par une annonce publique publiée par [l'équipe, NDLR] Vanwall Racing Team ByKolles le 25 mai 2023. À ce jour, je n'ai reçu aucune communication officielle de la part de l'équipe, ce qui est d'autant plus surprenant que je suis toujours sous contrat pour participer à la course des 24 heures du Mans , a déploré le pilote de 52 ans, dans un communiqué.

J'ai pris la décision de renoncer à participer au reste de la saison WEC avec Bykolles. Je vais plutôt recentrer mon attention et mon énergie vers la préparation d'une saison 2024 plus réussie et épanouissante sur le plan professionnel , a-t-il annoncé.

Jeudi dernier, l'équipe Vanwall avait dévoilé sur ses réseaux sociaux le trio qui participera aux 24 heures du Mans les 10 et 11 juin : le Français Tom Dillmann, l'Argentin Esteban Guerrieri et un autre Français, Tristan Vautier, qui remplace Villeneuve.

Si l'écurie s'est contentée de dévoiler les trois noms sans explications, le patron de l'écurie Vanwall Colin Kolles a ensuite justifié ce choix à l'hebdomadaire AUTOhebdo.

Deux raisons expliquent notre décision. La première, c'est qu'il n'a pas assez de kilométrage à bord de notre voiture, et ce, à cause de diverses circonstances. La seconde est que son épouse attend un enfant dans quelques jours. C'est pour cela que nous avons décidé qu'il était mieux pour lui de ne pas piloter au Mans , avait-il expliqué.

Mercredi, Villeneuve a assuré qu' en tant que famille de pilotes, nous avons toujours réussi à équilibrer nos vies personnelles et nos carrières professionnelles, la course automobile occupant toujours une place prépondérante .

Ma préparation pour les 24 heures du Mans a été méticuleuse et bien organisée. J'ai consacré beaucoup de temps et d'efforts à me préparer physiquement et mentalement à ce défi extraordinaire que j'attendais avec impatience , s'est-il défendu.

Villeneuve - qui a participé à deux reprises aux 24 heures du Mans (2007 et 2008), - a connu un début de saison difficile teinté de problèmes mécaniques et d'un accident lors des trois courses du championnat.