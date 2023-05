Radio-Canada a annoncé mercredi que les deux animateurs d’expérience seront les chefs d’antenne de l’émission qui sera diffusée de 18 h 30 à 22 h et qui mettra en vedette les moments forts des compétitions.

On a l'immense privilège de coanimer cette émission-là, qui sera à heure de grande écoute, mais il n'y aura pas de compétition en direct, précise Jacinthe Taillon. On veut être créatif pour permettre de connaître d'abord le parcours des athlètes et de revivre les performances. On va avoir la chance d'être à la Maison du Canada et ce sera le point de chute où les familles et les athlètes se rencontrent. Nous aurons juste à tendre le micro pour parler aux familles, puis revivre aussi les événements avec eux.

Martin Labrosse et Jacinthe Taillon Photo : Radio-Canada

Geneviève Tardif, Jean-Patrick Balleux et Guillaume Dumas assureront l’animation des autres cases horaires à la télévision. La programmation complète de la couverture olympique de Radio-Canada sera annoncée au cours des prochains mois.

Après les Jeux de Tokyo et de Pékin, qui ont été marqués par la pandémie de COVID-19, les deux animateurs de l'émission de soirée à Paris sont fébriles de retourner vivre l'événement sur place.

On a hâte de retrouver l'ambiance du site olympique et d'avoir les athlètes à côté de soi, s'exclame Martin Labrosse. Lors des deux derniers Jeux, ils étaient dans des écrans grâce à des moyens technologiques. C'était beau à l'écran, mais pour nous, mener des entrevues et avoir l'athlète à côté, ça va faire un monde de différence. On pousse un soupir de soulagement parce que l'on passe de Jeux sans spectateurs à six millions de spectateurs.

Les Jeux olympiques de Paris se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024 et quelque 10 500 athlètes y participeront.

CBC/Radio-Canada sera également le diffuseur des Jeux d’hiver de Milan et de Cortina, en 2026, des Jeux d'été de Los Angeles, en 2028, des Jeux d’hiver de 2030, dont l’hôte n’a pas encore été choisi, et des Jeux d'été de Brisbane, en 2032.