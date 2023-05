Leylah Annie Fernandez tombe au 2e tour à Roland-Garros

Le parcours de Leylah Annie Fernandez a pris fin, mercredi, quand elle s’est inclinée en trois manches de 3-6, 7-5 et 4-6 devant la Danoise Clara Tauson, 147e mondiale, au second tour des Internationaux de France.

On notera que l’inconstance de Fernandez sur l’ensemble de la rencontre d'un peu plus de deux heures et demie en est l’élément qui aura écourté son séjour parisien.

Le match a mal commencé pour Fernandez qui s’est rapidement retrouvée en arrière 0-4 à la suite de deux bris de service de Tauson, et surtout en raison de ses neuf fautes directes.

La Québécoise a relevé la tête pour briser sa rivale à deux reprises et revenir à 3-4. Malgré tout, Fernandez semblait jouer avec une confiance fragile.

Encore hésitante au service, Fernandez a vu Tauson mettre la manche initiale dans son sac deux jeux plus tard, alors qu’on jouait depuis 51 minutes.

Pause bénéfique

Avant le début de la seconde manche, Fernandez a reçu des traitements, la thérapeute s’attardant au bas du dos de la joueuse étendue face contre terre.

Si l’intervention a semblé lui faire du bien, l’effet a cependant été de courte durée. En avant 2-0, Fernandez a vite perdu sa touche concédant un autre bris pour remettre Tauson sur les rails à 2-2.

Après avoir sauvé une autre balle de bris, Fernandez s’est ressaisie pour repasser en avant 3-2. Dans les minutes suivantes, elle a enregistré ses trois premiers as du match avant de signer un 4e bris et forcer la tenue d’une manche décisive.

Mais, une fois de plus, Fernandez a ouvert la porte à son adversaire en lui cédant son service au 3e jeu, écart qu’elle n’a pas su combler en dépit d’efforts soutenus et des plus longs échanges du match.

Certes, ses 6 doubles fautes et ses 37 fautes directes ont fait mal à Fernandez, mais pas autant que le manque de mordant sur ses deuxièmes balles de service contre lesquelles Tauson aura inscrit 43 points sur une possibilité de 99.

Garcia et Ostapenko surprises par Blinkova et Stearns

Caroline Garcia, no 5 mondiale et meilleure chance de la France de la quinzaine, a été éliminée dès le deuxième tour par Anna Blinkova (56e) en trois manches de 4-6, 6-3 et 7-5. La Russe a eu besoin de neuf balles de match pour conclure.

Parvenue dans le top 5 à la faveur d'une deuxième partie de saison ébouriffante en 2022, avec notamment un titre à Cincinnati, une demi-finale aux Internationaux des États-Unis — sa première dans un tournoi du grand chelem — , Garcia, 29 ans, peine à se montrer à la hauteur de son nouveau statut depuis le début de l'année. Cette défaite confirme son passage à vide.

Peyton Stearns a quant à elle enregistré la plus importante victoire de sa carrière. Elle a vaincu l'ancienne championne Jelena Ostapenko 6-3, 1-6 et 6-2 pour atteindre le troisième tour.

Stearns, une ancienne joueuse de l'Université du Texas, est devenue professionnelle en juin 2022.

Peyton Stearns Photo : usa today sports via reuters con / Susan Mullane

La Lettone a remporté Roland-Garros en 2017, mais n'a jamais pu franchir le troisième tour depuis. La 17e tête de série a été brisée à cinq reprises, sans compter ses 28 fautes directes.

L'Américaine de 21 ans continue son ascension au classement mondial et s'est pointée à Paris au 69e échelon, à la suite d'une bonne séquence sur la terre battue.

La troisième tête de série Jessica Pegula a aussi poursuivi sa route après avoir profité de l'abandon de Camila Georgi, blessée. L'Américaine menait 6-2 lorsque l'Italienne a jeté l'éponge.

Puis, quelques heures après que son mari Gaël Monfils eut triomphé en cinq manches en soirée mardi, Elina Svitolina est venue de l'arrière pour éliminer 2-6, 6-3 et 6-1 Storm Hunter, issue des qualifications.

De son côté, la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et favorite au titre, a fait un pas de plus en battant au deuxième tour sa compatriote Iryna Shymanovich (214e) 7-5 et 6-2 sans jouer son meilleur tennis.

Je ne suis pas très contente de mon jeu aujourd'hui. J'ai du travail à faire demain pour être mieux préparée que je l'étais pour le match d'aujourd'hui , a indiqué la joueuse de 25 ans.

Lauréate de son premier tournoi majeur en janvier en Australie, Sabalenka affrontera au troisième tour la Polonaise Magdalena Frech (88e) ou la Russe Kamilla Rakhimova (82e).

Après un match tranquille contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk au premier tour, Sabalenka a été moins sereine contre sa compatriote. Elle a notamment été accrochée dans la première manche, où elle n'a su confirmer son bris en milieu de manche, avant de reprendre le service de son adversaire dans l'ultime jeu.

La deuxième manche a été, en revanche, à sens unique et Sabalenka a été chaudement applaudie à l'issue de la rencontre.

La no 1 mondiale Iga Swiatek fera son retour sur le court central plus tard en journée, où elle a rendez-vous avec l'Américaine Claire Liu.

Autres résultats du jour : Deuxième tour Karolína Muchová (CZE) bat Nadia Podoroska (ARG) 6-3, 0-6, 6-3

Anastasia Potapova (RUS/no 24) bat Mayar Sherif (EGY) 3-6, 6-4, 6-1

bat Mayar Sherif (EGY) 3-6, 6-4, 6-1 Elise Mertens (BEL/no 28) bat María Camila Osorio (COL) 6-3, 7-6 (7/3)

bat María Camila Osorio (COL) 6-3, 7-6 (7/3) Daria Kasatkina (RUS/no 9) bat Markéta Vondrousová (CZE) 6-3, 6-4

bat Markéta Vondrousová (CZE) 6-3, 6-4 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) bat Liudmila Samsonova (RUS/no 15) 4-6, 7-5, 7-5

4-6, 7-5, 7-5 Sloane Stephens (USA) bat Varvara Gracheva (RUS) 6-2, 6-1

Yulia Putintseva (KAZ) bat Zheng Qinwen (CHN/no 19) 6-3, 4-6, 6-2

