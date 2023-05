Place au deuxième tour pour Leylah Annie Fernandez à Paris

La Lavalloise peut aborder son match avec confiance. Classée 49e à la WTA, contre 127e pour la Danoise, Fernandez a réussi son entrée en lice avec panache dimanche. Elle s'est défaite de Magda Linette, 21e tête de série, en trois manches de 6-3, 1-6 et 6-3 au premier tour de la deuxième levée du grand chelem.

Elle aura certainement profité des jours de repos pour bâtir sur ce succès, son deuxième gain seulement en 10 affrontements cette saison contre une joueuse classée parmi les 50 premières.

Si les difficultés au service de la Canadienne ont bien failli lui coûter la victoire dimanche, l'athlète de 20 ans a limité les dégâts en troisième manche pour finalement renverser la Polonaise après 2 h 11 min sur le court Simonne-Mathieu.

Ç’a été un match très difficile, a reconnu Fernandez. Elle a très bien joué, mais je crois que ce qui a fait la différence, c’est mon comportement. J'ai été très positive dans les moments difficiles.

Contre Tauson, qui est issue des qualifications, Fernandez espérera que son travail à l'entraînement lui permettra d'être sereine en match, particulièrement quand on devient son propre ennemi.

Aujourd'hui [dimanche], je suis contente d'avoir pu accepter mes erreurs, avait déclaré Fernandez. C'est un aspect que l'on a beaucoup travaillé cette année. Les doubles fautes ou les lancers de balle qui ne sont pas parfaits, ça arrive à tous les joueurs. Ça m'a aidée beaucoup de pouvoir trouver des solutions lors de la troisième manche .

« Je m’améliore toujours dans les entraînements. Mais dans les tournois, j’ai des malchances avec le tirage ou je fais des fautes qui me coûtent le match, analyse Fernandez. Je vois une progression dans les entraînements et je crois que les résultats vont venir un jour. J’espère plus tôt que tard. » — Une citation de Leylah Annie Fernandez

Le début de la réponse est prévu vers midi (HAE).

Garcia et Ostapenko surprises par Blinkova et Stearns

Caroline Garcia, no 5 mondiale et meilleure chance de la France de la quinzaine, a été éliminée dès le deuxième tour par Anna Blinkova (56e) en trois manches de 4-6, 6-3 et 7-5. La Russe a eu besoin de neuf balles de match pour conclure.

Parvenue dans le top 5 à la faveur d'une deuxième partie de saison ébouriffante en 2022, avec notamment un titre à Cincinnati, une demi-finale aux Internationaux des États-Unis — sa première dans un tournoi du grand chelem — , Garcia, 29 ans, peine à se montrer à la hauteur de son nouveau statut depuis le début de l'année. Cette défaite confirme son passage à vide.

Peyton Stearns a quant à elle enregistré la plus importante victoire de sa carrière. Elle a vaincu l'ancienne championne Jelena Ostapenko 6-3, 1-6 et 6-2 pour atteindre le troisième tour.

Stearns, une ancienne joueuse de l'Université du Texas, est devenue professionnelle en juin 2022.

Peyton Stearns Photo : usa today sports via reuters con / Susan Mullane

La Lettone a remporté Roland-Garros en 2017, mais n'a jamais pu franchir le troisième tour depuis. La 17e tête de série a été brisée à cinq reprises, sans compter ses 28 fautes directes.

L'Américaine de 21 ans continue son ascension au classement mondial et s'est pointée à Paris au 69e échelon, à la suite d'une bonne séquence sur la terre battue.

La troisième tête de série Jessica Pegula a aussi poursuivi sa route après avoir profité de l'abandon de Camila Georgi, blessée. L'Américaine menait 6-2 lorsque l'Italienne a jeté l'éponge.

Puis, quelques heures après que son mari Gaël Monfils eut triomphé en cinq manches en soirée mardi, Elina Svitolina est venue de l'arrière pour éliminer 2-6, 6-3 et 6-1 Storm Hunter, issue des qualifications.

La no 1 mondiale Iga Swiatek fera son retour sur le court central plus tard en journée, où elle a rendez-vous avec l'Américaine Claire Liu.

Autres résultats du jour : Deuxième tour Karolína Muchová (CZE) bat Nadia Podoroska (ARG) 6-3, 0-6, 6-3

Anastasia Potapova (RUS/no 24) bat Mayar Sherif (EGY) 3-6, 6-4, 6-1

bat Mayar Sherif (EGY) 3-6, 6-4, 6-1 Elise Mertens (BEL/no 28) bat María Camila Osorio (COL) 6-3, 7-6 (7/3)

bat María Camila Osorio (COL) 6-3, 7-6 (7/3) Daria Kasatkina (RUS/no 9) bat Markéta Vondrousová (CZE) 6-3, 6-4

D'autres mises à jour suivront.