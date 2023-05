Shapovalov, Alcaraz et Djokovic en action à Roland-Garros

Le Canadien Denis Shapovalov affronte l'Italien Matteo Arnaldi au deuxième tour du tournoi de Roland-Garros, mercredi à Paris, dans une journée chargée où les favoris Carlos Alcaraz et Novak Djokovic fouleront aussi les courts de terre battue.

Shapovalov, qui a eu raison de l'Américain Brandon Nakashima dans un duel de près de 4 heures remporté en 5 manches, lundi, occupe le rôle de favori face à Arnaldi.

L'Ontarien, 26e tête de série à Paris et 32e au classement de l'ATP, n'a jamais affronté l'Italien, qui pointe au 106e rang du classement mondial.

L'affrontement de mercredi sera l'occasion de tester ses limites physiques pour Shapovalov. Après son match de premier tour, « Shapo » avait révélé être incommodé par des douleurs au genou droit et à une épaule.

Ce n'est pas un tournoi où j'ai connu beaucoup de succès par le passé. Je veux surtout me sentir bien physiquement et tester mes limites physiques. Et il n'y a rien qui te pousse à te dépasser comme un match de cinq manches , avait dit Shapovalov.

La rencontre Arnaldi-Shapovalov doit s'amorcer peu après 9 h (HAE).

Tsitsipas au troisième tour, Alcaraz et Djokovic en action plus tard

Stefanos Tsitsipas, 5e joueur mondial, s'est qualifié pour le 3e tour de Roland-Garros après sa victoire, mercredi, en trois manches face à l'Espagnol Roberto Carballes 6-3, 7-6 et 6-2.

Le Grec, demi-finaliste à Rome cette saison, mais en quête de régularité sur terre battue, a semblé bien plus à l'aise pour son 2e tour que lors de son entrée en lice dans le tournoi.

Il affrontait pourtant un joueur dont il devait se méfier. Le 57e joueur mondial n'avait certes pas le C.V. d'un spécialiste de la terre battue, mais il avait tout de même remporté le tournoi de Marrakech début avril.

Au final, l'Espagnol n'a réussi à accrocher Tsitsipas que lors de la deuxième manche, lâchée finalement au bris d'égalité. Le Grec peut se targuer d'avoir rendu une copie assez solide.

Il affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre l'Argentin Diego Schwartzman, 95e mondial, et le Portugais Nuno Borges, classé 80e.

De leur côté, Carolos Alcaraz, première tête de série, et Novak Djokovic, 3e mondial en quête du record de 23 titres en grand chelem, doivent fouler les courts en journée pour leurs duels de deuxième tour.

L'Espagnol Alcaraz, 1er au classement de l'ATP, affronte le Japonais Taro Daniel, tandis que Djokovic, au cœur d'une polémique pour son message militant et politique, a rendez-vous avec le Hongrois Marton Fucsovics.