Djokovic doit cesser les messages politiques, dit la ministre française des Sports

Associated Press

La ministre française des Sports Amélie Oudea-Castera a qualifié d'« inapproprié », mercredi, le message à saveur politique de Novak Djokovic au sujet du Kosovo, et a prévenu le Serbe qu'il devra éviter d'en émettre d'autres pendant les Internationaux de tennis de France.

En entrevue à la chaîne France 2, Oudea-Castera a déclaré que la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, avait rencontré Djokovic et son équipe pour lui rappeler son devoir d'impartialité .

Quand on parle de droits de la personne et d'unir tout le monde autour de valeurs communes, un athlète a le droit de le faire , a-t-elle déclaré. Oudea-Castera a cependant ajouté que le message de Djokovic était militant, et très politique , avant d'ajouter qu'il ne doit pas se répéter .

La ministre française des Sports, Amélie Oudea-Castera. Photo : Reuters / JOHANNA GERON

Djokovic a suscité les foudres de la fédération kosovare de tennis après avoir exprimé son opinion au sujet des combats qui ont éclaté dans le nord du Kosovo entre les différentes communautés serbes, les services de sécurité et les soldats de l' OTAN .

Après sa victoire au premier tour à Paris lundi, Djokovic a écrit en serbe sur la lentille de la caméra de télévision : Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Cessez les combats.

La fédération kosovare de tennis a dit mardi que les commentaires de Djokovic étaient déplorables parce qu'ils attisaient les tensions entre la Serbie et le Kosovo.

La Fédération internationale de tennis (ITF) a indiqué qu'elle ne songeait pas à imposer des sanctions disciplinaires au Serbe.

Nous avons reçu une lettre du Kosovo, à laquelle nous avons répondu, a évoqué le président de l'ITF David Haggerty. Nous l'avons transmise à la fédération française de tennis, aux Internationaux de France et à l'ATP qui ont le pouvoir — en fait, ces deux organisations ont préséance dans cet événement.

Haggerty a ajouté que les athlètes doivent être prudents au sujet de leurs opinions politiques. Le sport et la politique font très mauvais ménage, et nous souhaitons vraiment qu'ils soient indépendants l'un de l'autre .

Le Kosovo, une ancienne province de Serbie, a déclaré son indépendance en 2008. Elle n'est toutefois toujours pas reconnue officiellement par Belgrade. La population kosovare est composée essentiellement de diverses communautés albanaises, mais elle compte aussi sur une minorité d'origine serbe dans le nord du pays, près de la frontière avec la Serbie.

Djokovic, qui a remporté 22 titres du grand chelem en carrière, doit disputer son match de deuxième tour à Roland-Garros un peu plus tard mercredi.