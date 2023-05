La ministre des Sports impose de nouvelles conditions au financement de Canada Soccer

La ministre St Onge a fait parvenir une lettre à Canada Soccer, mardi, disant qu'elle partageait des inquiétudes sur le manque de transparence financière de la fédération et les conflits de travail en cours, en plus d'avoir des interrogations à propos de sa gouvernance et de son leadership.

Elle a énoncé trois conditions que l'organisation devra remplir en échange du soutien des contribuables pour l'exercice comptable en cours : Canada Soccer devra subir un audit financier et un examen de la gouvernance, ainsi qu'accepter les conseils d'un groupe consultatif externe.

Nous nous attendons à ce que Canada Soccer apporte les changements nécessaires pour assurer l'égalité entre ses équipes nationales aussitôt que possible , a écrit la ministre St-Onge dans une lettre envoyée à la fédération nationale, qui a été obtenue par CBC News.

« Les Canadiens s'attendent à une plus grande transparence sur la façon dont Canada Soccer répartit les fonds entre ses programmes masculins et féminins, y compris la négociation de contrats commerciaux et d'ententes de diffusion. » — Une citation de Pascale St-Onge, ministre fédérale des Sports

Les nouvelles exigences pour Canada Soccer surviennent après des mois de tumulte au sommet de l'instance dirigeante. Les conflits de travail ont conduit cette année à la démission du président Nick Bontis et du secrétaire général Earl Cochrane.

Quatre championnes olympiques de l'équipe canadienne de 2021 se sont présentées devant un comité parlementaire en mars pour parler de leur bataille avec Canada Soccer concernant l'égalité de traitement et de rémunération.

Elles ont décrit avoir été traitées par leur fédération nationale comme des joueuses de deuxième ordre.

La capitaine de la sélection Christine Sinclair a également cité une culture du secret et de l'obstruction à Canada Soccer, ajoutant que les joueurs et les joueuses ne savent pas comment l'argent entre ou sort.

5 M$ de financement fédéral en 2022

Dans sa lettre, la ministre St-Onge a mentionné que si la fédération veut continuer à recevoir l'argent des contribuables pour l'exercice 2023-2024, elle devra embaucher un tiers indépendant pour effectuer un examen de la gouvernance, qui portera sur la transparence de l'organisation, la prise de décision financière et les structures de gouvernance.

Ottawa a donné cinq millions de dollars à Canada Soccer au cours de l'exercice comptable qui s'est conclu en décembre 2022, selon les derniers états financiers vérifiés de la fédération nationale.

La ministre des Sports demande également à Canada Soccer d'ouvrir ses livres. Le gouvernement désire confier à un cabinet indépendant la réalisation d'un audit fiscal des finances de l'organisation entre le 1er mars 2017 et le 31 mars 2023.

Cet audit vise à confirmer que le financement du gouvernement a été accordé de manière appropriée et conformément aux termes et aux conditions de vos accords de contribution , a écrit Pascale St-Onge dans la lettre adressée au nouveau secrétaire général par intérim de l'instance Jason deVos.

Elle a affirmé que son ministère prévoyait mettre sur pied un groupe consultatif externe pour aider Canada Soccer à donner suite aux recommandations issues de son examen et de son audit de la gouvernance.

Avec l'arrivée de la Coupe du monde de la FIFA en Amérique du Nord en 2026, les projecteurs seront braqués sur notre pays, et je veux m'assurer que Canada Soccer met en œuvre les pratiques de gouvernance les plus solides pour être un leader responsable , a ajouté la ministre St-Onge.

Selon les derniers états financiers vérifiés, Canada Soccer a dépensé près de 54 M$ en 2022 et n'a généré qu'environ 48 M$ de revenus. De cette somme, 19 M$ sont allés aux équipes masculines et environ 14 M$ aux formations féminines.