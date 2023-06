Emily, 12 ans, haltérophile de calibre mondial

Une Québécoise est devenue en mars dernier la plus jeune médaillée à une compétition internationale d'haltérophilie. Emily Ibanez Guerrero est repartie à 12 ans seulement des Championnats du monde jeunesse, en Albanie, avec deux médailles de bronze et une d’argent.

La jeune fille est née dans une famille d’haltérophiles. Son frère de 16 ans, Brayan, prend aussi sa place sur la scène internationale et tente de faire partie de l’équipe canadienne qui ira aux Jeux olympiques de Paris. Le père de famille, Ciro Ibanez, a été entraîneur des équipes nationales de la France et de l’Espagne, et la mère, Abigail Guerrero, est aussi une athlète accomplie qui a gagné l’or en 2019 aux Championnat du monde d’haltérophilie des maîtres, chez les -49 kg, entre autres.

Emily Ibanez Guerrero a gagné deux médailles de bronze et une d'argent aux Championnats du monde jeunesse d'haltérophilie. Le reportage de Josie-Anne Taillon

C’est d’ailleurs cette dernière qui entraîne sa fille. Malgré l’expérience de la cellule familiale en matière d’haltérophilie, les résultats d’Emily aux mondiaux jeunesse ont surpris.

On ne s'attendait sincèrement pas à ce qu'elle gagne des médailles, surtout pas trois, confirme Abigail, rencontrée lors d’un entraînement au gymnase familial, le CrossFit Guerriers, à Montréal. On était surpris parce que sa catégorie est forte. Chez les moins de 55 kg, il y a plus de filles parce que 55 kg et 59 kg, c'est un poids normal pour une femme. On s'était dit : "OK, cette année, ça va en être une de pratique."

Emily a remporté le bronze à l’épaulé-jeté en soulevant 98 kg, et l’argent à l’arraché avec 79 kg, des résultats bons pour une autre médaille de bronze au combiné. La plupart des autres haltérophiles étaient âgées de 16 ou 17 ans.

Emily Ibanez Guerrero Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

La jeune fille est compétitive. Lorsqu’on la questionne sur ses médailles surprises, elle se rappelle qu’elle était à un essai de remporter l’or à l’arraché.

À mon dernier essai, j'ai été un peu triste, lance d’abord Emily. Mais c'était bien. C'est mes premiers Championnats du monde, alors je suis très contente.

Malgré sa voix douce et son air réservé, l'athlète n'a pas l'air de trop s'inquiéter des attentes de ses adversaires qui seront désormais un peu plus élevées envers elle.

C'est beaucoup de pression, mais j'ai confiance en moi et en mes entraîneurs. Alors, je gère quand même ça bien , ajoute-t-elle.

Une discipline de fer

Si le choix de l’haltérophilie peut sembler aller de soi, compte tenu de l’historique familial, il n’a pas été imposé à la préadolescente.

Les sports d'équipe, je n'aime pas vraiment ça , dit Emily.

Après avoir essayé d’autres sports, elle décide de suivre les traces de son frère aîné, qu’elle admire beaucoup , précise-t-elle avec un sourire.

Brayan et Emily Ibanez Guerrero Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Pour se démarquer à l’international, les deux enfants ont une discipline de fer. Ils s’entraînent deux ou trois fois par jour, six jours par semaine, en plus d’aller à l’école à temps plein. C’est beaucoup de sacrifices, mais ils semblent se plaire dans cette routine.

Je trouve vraiment que, dans l’haltérophilie, il y a beaucoup de pression, mais j'aime la pression, affirme Emily. Tu as juste six essais à la compétition et tu travailles toute ta vie juste pour ces six essais-là.

À l’entraînement, Emily et Brayan sont autonomes. On les voit lever leurs charges, prendre des notes dans leurs calepins, changer les poids et recommencer sous l’œil attentif de leurs parents.

C'est beaucoup de discipline, reconnaît la jeune fille. Tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas aller en voyage pendant deux semaines et te reposer, tu dois continuer.

Et j'aime vraiment ça, avoir un but et ne pas arrêter.

Emily Ibanez Guerrero à l'entraînement. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Vivre sa passion en famille pourrait quand même donner son lot de heurts, mais les quatre membres de la tribu semblent avoir trouvé un équilibre.

Quand j'ai commencé à être athlète, mon mari était mon entraîneur, explique Abigail. On a été capable pendant 25 ans de séparer la vie d'athlète de la vie privée. Je pense que ça s’est fait automatiquement avec les enfants. Quand on est à la maison, on est à la maison et on ne parle pas d'entraînement.

Les rôles de mère et d’entraîneuse s’entremêlent toutefois un peu lorsqu’il est question de la fierté ressentie devant les bons coups de sa progéniture.

J'ai eu deux athlètes qui ont gagné des médailles aux Championnats du monde et je peux vous dire que je pleurais avec les deux, précise Abigail Guerrero [Ivy Marie Buzinhani Brustello a gagné trois médailles d’or chez les -40 kg, NDLR]. C’est sûr que, comme mère, j'étais fière de ma fille, mais je pense que c'est plus l’entraîneur qui pleure parce qu’on est fier de notre travail.

Au-delà des préjugés

Il existe encore plusieurs préjugés entourant l’haltérophilie, surtout lorsqu’il s’agit d’enfants. Pour Abigail Guerrero, il n’y a pas de mauvais athlète ni de mauvais sport, seulement de mauvais entraîneurs .

Plus d’une quarantaine d’enfants s’entraînent sous les bons soins d’Abigail au CrossFit Guerriers.

En haltérophilie, c'est beaucoup de technique et beaucoup de préparation physique avant d’arriver à lever des poids , indique l’entraîneuse, qui montre des principes de base de la gymnastique à ses élèves avant qu’ils puissent lever des charges.

Si un enfant n’est pas capable de se squatter lui-même, qu’il n’est pas capable de faire un pull-up avec son propre poids, il ne peut pas lever des poids , explique-t-elle.

Les parents me font 100 % confiance parce qu’ils voient que mes propres enfants lèvent des poids. Et ils voient la solidité de l'athlète.

Abigail Guerrero et Emily Ibanez Guerrero Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Quant à Emily, sa capacité de soulever presque deux fois son poids suscite la curiosité auprès de ses camarades de classe.

J'ai beaucoup de questions à propos de ça, dit-elle en souriant. Mes amis, souvent, ils me demandent : "Comment tu fais?" Les garçons, des fois, ils disent : "Est-ce que tu peux lever ça?"

Au-delà de la curiosité, Abigail et Emily ne s'attardent pas aux commentaires, surtout ceux que l'on retrouve sur les réseaux sociaux.

À court terme, l'objectif est que la jeune fille, qui est en pleine croissance, s'adapte à sa nouvelle catégorie de poids. À long terme, Emily vise une participation aux Jeux de Los Angeles, en 2028, peut-être même avec son frère Brayan.