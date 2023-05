Recommandation pour un C.A. indépendant dans la LHJMQ

La Commission de la culture et de l’éducation recommande une plus grande indépendance pour le conseil d'administration et son mécanisme de traitement de plaintes, dans son rapport remis mardi après-midi.

Cette dernière avait été mise sur pied suite aux audiences publiques organisées par le gouvernement du Québec dans le cadre de la foulée des scandales de violence dans les initiations au hockey junior.

Plusieurs des recommandations visent directement la LHJMQ, notamment celle qui concerne le conseil d’administration de la LHJMQ qui, selon la commission, devrait être totalement indépendant, alors que plusieurs propriétaires d’équipe et employés de la Ligue y siègent actuellement.

La Commission recommande également la mise sur pied d'une entité externe pour le traitement des plaintes.

Rappelons que le hockey junior canadien a été secoué en février dernier quand des révélations sordides ont été diffusées dans les médias à propos d’initiations dans la Ligue junior de l'Ontario. Les informations provenaient de la décision d’un juge qui, bien qu’il ait rejeté une poursuite intentée par trois anciens joueurs, proposait une autre avenue appuyée sur les nombreux témoignages récoltés.

Au total, le document de la Commission comporte 23 orientations. Parmi les éléments qui retiennent l’attention, il est notamment question de définir clairement ce qui est acceptable, et ce qui ne l’est pas, dans le cadre d’une initiation, et que les joueurs soient représenté au sein de la gestion de la ligue.

La Commission reconnaît d'emblée la valeur d'un processus d'initiation. Les violences physiques et psychologiques sont notamment perpétrées durant les initiations puisqu’elles sont considérées comme des épreuves. Plusieurs intervenants soulignent l’importance des rites de passage chez les sportifs, particulièrement ceux de haut niveau. Aux yeux des joueurs, ces pratiques sont en fait une mise à l’épreuve de la valeur des coéquipiers et de leur sentiment d’appartenance à l’équipe. Lorsqu’elles sont encadrées et s’effectuent dans le respect, les initiations peuvent être positives pour les athlètes et renforcer la cohésion du groupe , peut-on lire dans le rapport.

L’ancien commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, tout comme son successeur, Mario Cecchini, ainsi que Danièle Sauvageau, Jocelyn Thibault sont au nombre des gens qui ont participé aux travaux, tout comme plusieurs représentants de l’Institut national de la santé publique du Québec et l’Officier des plaintes de la protection de l’intégrité dans le sport, entre autres groupes.