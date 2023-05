Premier défi pour Andreescu, Jabeur sans peur à Roland-Garros

La Bélarusse de 33 ans a atteint en janvier les demi-finales du premier tournoi du grand chelem de la saison, les Internationaux d'Australie, s'inclinant finalement devant Elena Rybakina. À Paris, deuxième tournoi majeur de l'année, Azarenka arrive en tant que 18e tête de série, tandis qu'Andreescu occupe le 42e rang du classement mondial.

La Canadienne de 22 ans est toujours à la recherche d’une première victoire sur terre battue cette saison. Elle s'est inclinée d’entrée à Madrid et à Rome. Elle a sèchement perdu son dernier match 6-0, 6-1 contre la Tchèque Marketa Vondrousova dans la capitale italienne. Mais son talent a maintes fois parlé par le passé. Plusieurs se souviendront de son titre aux Internationaux des États-Unis en 2019.

Les deux joueuses ne sont pas des spécialistes de la terre battue, ce qui pourrait offrir un duel serré.

Andreescu arrive d'ailleurs dans la Ville Lumière dans un état d'esprit lumineux. Entraînée depuis janvier par le Français Christophe Lambert, son entraîneur d'enfance, elle a l’objectif de se rendre au-delà du deuxième tour, fait d’armes dont elle ne peut toujours pas se targuer à la porte d’Auteuil.

Leur match doit débuter vers 11 h 50 (HAE).

Alexandre Gascon est en direct de Paris pour mettre la table au match de premier tour de Bianca Andreescu à Roland-Garros.

Jabeur avance sans peur

Un an après avoir été évincée dès le premier tour, Ons Jabeur a éliminé l'Italienne Lucia Bronzetti 6-4 et 6-1. Elle a du même coup exorcisé ses démons du passé, et mis un terme au doute qui persistait quant à l'état de l'un de ses mollets.

La Tunisienne, l'une des favorites de la foule, a souri et exprimé son soulagement après sa déception de l'an dernier. Elle avait alors baissé pavillon devant la Polonaise Magda Linette.

Ons Jabeur, après sa victoire face à Lucia Bronzetti. Photo : Reuters / BENOIT TESSIER

Jabeur pourra maintenant se concentrer sur son véritable objectif : remporter un premier titre majeur. Elle a été finaliste à Wimbledon et à Flushing Meadows l'an dernier.

La joueuse de 28 ans a aussi dû composer avec les blessures cette saison. Elle a été opérée à un genou après les Internationaux d'Australie, avant d'être mise à l'écart du jeu en raison d'une blessure à un mollet. Elle a interrompu son retour lorsqu'elle était confrontée à la no 1 mondiale, Iga Swiatek, au tournoi sur terre battue de Stuttgart, en Allemagne, à la fin du mois d'avril. Puis, elle s'est retirée du tournoi de Madrid.

Ç'a été difficile pour moi après Stuttgart , a admis Jabeur, en ajoutant qu'elle a recommencé à trouver ses repères.

Elle a décoché 27 coups gagnants contre 7 seulement pour Bronzetti, mais elle a aussi commis 24 fautes directes. Un aspect de son jeu qu'elle devra de toute évidence travailler.

Par ailleurs, l'adolescente russe de 16 ans Mirra Andreeva a entamé son premier tournoi du grand chelem avec un gain de 6-2 et 6-1 sur Alison Riske-Amritraj. La soeur aînée d'Andreeva, Erika, qui a 18 ans, doit affronter Emma Navarro plus tard aujourd'hui.

Puis, en fin de journée, Swiatek entamera la défense de son titre contre Cristina Bucsa, qui est 70e à la WTA.