FAA a été ennuyé par des blessures à un genou et à une épaule au cours des dernières semaines. Son malaise à l’épaule l’a d’ailleurs forcé à se retirer du tournoi de Lyon la semaine dernière. Et comme il l’a confié lundi au confrère Alexandre Gascon, Auger-Aliassime savait avant même d’entreprendre Roland-Garros qu’il allait être incommodé – ou diminué – par cette blessure durant le deuxième tournoi majeur de la saison.

Comme le malheur ne vient jamais seul, le pauvre a combattu un malaise intestinal durant la nuit de dimanche à lundi. Il n’était donc pas en mesure de se défendre quand il a entrepris les Internationaux de France contre le vétéran italien (et 130e raquette mondiale) Fabio Fognini.

Dès son deuxième tour au service, on a constaté que FAA n’était pas dans son assiette. Il a commis trois doubles fautes consécutives et semblait avoir complètement perdu ses repères. Ses ennuis au service l’ont menotté durant tout le match. Il a commis un total de huit doubles fautes et n’a inscrit des points que sur 58 % de ses premiers services. Il a aussi commis pas moins de 41 fautes directes.

Sans doute à sa grande surprise, Fognini a donc entamé son parcours à Roland-Garros avec une victoire facile de 6-4, 6-4 et 6-3.

Après cette défaite, le joueur de tennis québécois a raconté qu’il allait prendre le temps de s’asseoir avec les membres de son équipe pour tenter de comprendre pourquoi les blessures le tenaillent cette saison. Les années précédentes, tout fonctionnait pourtant rondement et il ne cessait de progresser, a-t-il souligné.

Cette réflexion de FAA m’a interpellé parce que, avant même qu’il dispute son premier match aux Internationaux d’Australie en janvier dernier, nous nous inquiétions du fait qu’il n’avait pas eu l'occasion de faire le plein d’énergie entre les saisons 2022 et 2023.

En gros, FAA a été l’un des joueurs les plus actifs sur le circuit de l’ATP en 2022. Il a disputé 74 matchs, ce qui constituait le 2e total, derrière Stefanos Tsitsipas (79).

Cela dit, il n’y a rien de mal à disputer 74 matchs. Il y a des saisons où Novak Djokovic et Rafael Nadal en ont disputé entre 90 et 100. Tout est sans doute une question de gestion du calendrier.

Félix Auger-Aliassime, par contre, a disputé 29 de ses 74 matchs entre la mi-septembre et la fin du mois de novembre, dans neuf tournois différents! Vingt-neuf matchs en quelque 75 jours, ce n’est pas rien.

Durant cette période, FAA était littéralement en feu. Il a notamment battu le no 1 mondial Carlos Alcaraz, deux fois. Et il s’est même offert Djokovic au passage. On aurait dit qu’il était partout à la fois.

Au pays, on a notamment célébré ses victoires consécutives aux tournois de Florence, d’Anvers et de Bâle. On a suivi sa participation à la Coupe Laver, ainsi qu’aux finales de l’ATP, à Turin, parce qu’il avait réussi l’incroyable exploit de se hisser parmi les très grosses pointures de la planète.

Et quand il a concrétisé l’historique victoire du Canada en Coupe Davis, il a grimpé jusqu’au 6e rang mondial, et nous écoulions déjà les dernières heures de novembre. Or, la saison 2023 débutait… le 2 janvier suivant à Adélaïde, en Australie.

Peu après le temps des Fêtes, je me rappelle avoir bondi de mon siège, amusé, en voyant des images de FAA participant à une sorte de tournoi amical. Ce gars-là ne se repose donc jamais? , m’étais-je dit, en me rappelant à quel point des notions comme la gestion de la fatigue sont différentes lorsqu’on a 21 ou 22 ans.

***

Au bout du compte, le tennis professionnel reste tout de même un sport extrêmement taxant physiquement. Et c’est sans contredit l’un des sports les plus exigeants d’un point de vue mental.

Si l'on observe le récent parcours de FAA avec un pas de recul, on peut certainement arguer que 2023 n’est pas une nouvelle saison pour lui. Elle n’est que le prolongement de la saison 2022 et de l’incroyable sprint automnal qu’il a vécu.

Depuis le début de l’année 2023, il montre une fiche de 13-10 (,565) et n’a pas remporté deux matchs de suite depuis la mi-mars lors de sa participation au tournoi d’Indian Wells.

Au cours des deux derniers mois et demi, il n’a disputé que sept matchs (en raison des blessures) et s’est incliné devant des joueurs détenant les 31e, 40e, 77e, 112e et 130e rangs mondiaux.

Il est jeune. Il finira inévitablement par retrouver un second souffle.

Toutefois, compte tenu de tout ce qu’il a vécu au cours des deux derniers mois, son entourage devrait peut-être lui conseiller d’écouter son corps, de se reposer et de soigner sa blessure à l’épaule, au lieu de persister à jouer blessé.

Un vieil adage veut que le repos soit une arme dans le sport de haut niveau. Il ne faut donc pas hésiter à s’en servir.