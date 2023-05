Les Golden Knights portent le coup de grâce aux Stars

William Karlsson a inscrit un doublé pour les Golden Knights. William Carrier, Keegan Kolesar, Jonathan Marchessault et Michael Amadio ont marqué les autres buts de l'équipe.

Adin Hill a repoussé 23 tirs pour obtenir le jeu blanc. De son côté, le gardien des Stars Jake Oettinger a aussi réalisé 23 arrêts.

Les Golden Knights ont démarré le match en force, obtenant les quatre premiers tirs en moins de deux minutes de jeu.

Carrier a rapidement fait payer les Stars pour leur mauvais début de rencontre, touchant la cible sur le sixième tir de son équipe, avec 16 min 19 s à jouer en première période. Il s'agissait du deuxième but des séries de Carrier.

Quelques minutes plus tard, Oettinger a réalisé un bel arrêt de la mitaine contre Shea Theodore, lors d'un surnombre à trois contre un. Esa Lindell a cependant été puni pour avoir retardé le match sur la séquence. Alors que la rondelle allait pénétrer le filet sur le rebond, le défenseur des Stars a dégagé celle-ci dans les gradins.

Les Golden Knights ont profité de l'avantage numérique pour doubler leur avance avec 9:35 à écouler au premier vingt. Karlsson a inscrit son neuvième but des séries, à l'aide d'un tir près de l'enclave qui n'a laissé aucune chance au gardien, déjà compromis.

Avec six minutes à disputer au premier engagement, Kolesar s'est défait de sa couverture défensive et a accepté la passe de Carrier pour compléter un jeu rapide et porter la marque à 3-0 pour les visiteurs.

Les Stars ont obtenu un premier avantage numérique avec 15:57 à jouer en deuxième période lorsque Jack Eichel a été chassé pour un bâton élevé au visage du défenseur Ryan Suter. Les Stars n'ont toutefois pu réduire l'écart.

Marchessault a ajouté un quatrième but pour les Golden Knights à mi-chemin au deuxième vingt, creusant l'écart à 4-0 en battant Oettinger d'un tir entre les jambières. Ivan Barbashev a récolté sa neuvième mention d'aide des séries sur la séquence.

Karlsson a marqué son deuxième but du match après seulement 2:06 en troisième période. L'attaquant des Golden Knights a décoché un tir précis dans le haut du filet pour porter le score à 5-0.

Avec 7:35 à faire au match, Amadio a enregistré une sixième réussite pour les Golden Knights. Karlsson a récolté un autre point sur le jeu.

Les Golden Knights et les Panthers s'affronteront donc pour les grands honneurs. Les Panthers attendaient les gagnants de cette série depuis quelques jours, après avoir balayé les Hurricanes de la Caroline en finale de l'Est.