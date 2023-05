C’est ce qu’elle a mentionné au micro de Radio-Canada Sports à la veille de son duel de premier tour face à Victoria Azarenka, 18e tête de série et double championne d'un tournoi du grand chelem.

Ce ne sera pas un match facile, a avoué Andreescu. C’est une championne incroyable. Elle a vécu beaucoup de choses au cours de sa carrière […] Ce sera une bonne confrontation et ce sera assurément un honneur de partager le terrain avec elle.

Il s'agira d'un premier duel entre les deux joueuses.

L'Ontarienne est toujours à la recherche d’une première victoire sur terre battue cette saison. Elle s'est inclinée d’entrée à Madrid et à Rome. Elle a sèchement perdu son dernier match 6-0, 6-1 face à la Tchèque Marketa Vondrousova dans la capitale italienne.

Je n’ai pas grandi avec la terre battue. J’y ai joué plusieurs tournois, mais ce n’est pas ma surface favorite, a souligné la 42e raquette mondiale. Je dois adapter mon jeu par rapport à celui que j’ai sur surface dure.

Elle assure toutefois qu’elle se sent bien en vue du défi de mardi.

Les matchs et les entraînements sont différents, mais je me sens très bien à l’entraînement. Je vais essayer de transposer ce que je fais à l’entraînement dans le match, en espérant l’emporter , a-t-elle ajouté.

Andreescu est l’un des trois espoirs canadiens en simple. Leylah Fernandez et Denis Shapovalov ont tous deux gagné leur duel de premier tour, tandis que Rebecca Marino et Félix Auger-Aliassime ont subi l’élimination lundi.

Alexandre Gascon a rencontré la Canadienne Bianca Andreescu avant son match de premier tour à Roland-Garros.

Revenir à ses racines

Le tournoi de Roland-Garros marque également la moitié d’une première saison de partenariat professionnel entre Andreescu et son entraîneur Christophe Lambert. Il l'avait déjà dirigée lorsqu’elle était adolescente.

Mon but était de revenir à mes racines, car je sens que je joue mieux avec ce qui me rend à l'aise à l’origine. Et [Christophe] mène là où je veux être, même s’il y a encore du travail à faire. Hors du terrain, nous rions sans cesse. L’environnement du tennis (professionnel) est sérieux, mais toute mon équipe se connaît depuis une vingtaine d’années. La camaraderie est donc incroyable. Nous faisons des blagues, nous nous narguons. J’adore cela , a-t-elle indiqué.

Il y a tellement de stress lorsqu’on arrive sur des tournois de cette envergure qu’il faut ajouter un peu de légèreté, a expliqué Lambert. On arrive toujours à mettre une pointe d’humour dans l’entraînement avec Bianca. Je la connais depuis très longtemps, je sais que c’est ce qui la motive. On travaille plus quand on est relâché.

Andreescu avait précédemment été entraînée de 2017 à 2021 par Sylvain Bruneau, avec qui elle a remporté les Internationaux des États-Unis en 2019. Ils ont mis fin à leur association au profit de Sven Groeneveld, son entraîneur jusqu’en fin de saison dernière.

J’ai une vision différente des entraîneurs qui l’ont dirigé après sa victoire en grand chelem, a assuré Lambert. Parfois, les joueuses ont des demandes de "diva", mais ce n’est pas le cas avec Bianca, car je la connais depuis très longtemps. Je reste très simple avec elle et très direct. C’est ce qui lui plaît aussi. Quand ça ne va pas, je le lui dis très clairement et elle sait que je le fais avec l'idée de lui faire du bien.

L’athlète de 22 ans effectuait un retour aux sources en procédant à l’embauche de Lambert, mais elle veut également renouer sur le terrain avec les forces qui lui ont permis de connaître une année de rêve en 2019, où elle a culminé jusqu’au quatrième rang à la WTA.

Je veux davantage suivre mon intuition. C’est ainsi que je joue mon meilleur tennis. Je ne dois pas trop penser à la frappe que je vais faire. Je ne veux plus qu’enchaîner les coups puissants. Je dois changer le rythme des échanges. Je veux également intégrer la foule au match et ne pas seulement être dans ma bulle. Je carbure à l’énergie de la foule. Des choses comme celles-là peuvent faire une différence majeure , a-t-elle conclu.

Avec les informations d'Alexandre Gascon