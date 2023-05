Auger-Aliassime s’incline, Shapovalov avance à Roland-Garros

Félix Auger-Aliassime a vu l'Italien Fabio Fognini, 130e à l'ATP, stopper net son parcours à Roland-Garros. Le Québécois, 10e favori, s'est incliné en trois manches 6-4, 6-4 et 6-3, lundi à Paris.

Visiblement incommodé physiquement, Auger-Aliassime a bien tenté de batailler, mais des ennuis au service, où il a commis 7 doubles fautes, et 8 bris de service réussis par Fognini ont signé l'arrêt de son aventure parisienne.

Les adversaires avaient jusqu'ici disputé un seul match l'un contre l'autre. C'était aussi sur terre battue, à Rio de Janeiro en 2019, et le Québécois l'avait emporté en deux manches de 6-2 et 6-3.

Hier, Auger-Aliassime, qui souffre de l'épaule droite, s'était exercé pendant près d'une heure et demie sur l'ocre parisien, deux jours après avoir agité le drapeau blanc à Lyon. Il n'avait pas le moindrement paru embêté par la blessure qui l'avait contraint à renoncer à son match des quarts de finale.

Denis Shapovalov jouait lui aussi son premier match à Roland-Garros, lundi, contre Brandon Nakashima.

La 26e tête de série l'a emporté en 5 manches 6-5, 7-5, 4-6, 3-6 et 6-3 sur l'Américain de 21 ans et 45e au classement mondial, dans un duel d'une durée de 3 h 46 min.

Denis Shapovalov l'a emporté en 5 manches après une bataille d'une durée de 3 h 46min. Photo : afp via getty images / GEOFFROY VAN DER HASSELT

Le joueur de 24 ans signe ainsi une première victoire en carrière face à Nakashima. Ce dernier avait remporté le seul autre duel entre les deux joueurs à Wimbledon, l’an dernier.

Shapovalov affrontera l’Italien Matteo Arnaldi, 106e raquette mondiale, au deuxième tour.

Entrée en lice de Djokovic et Alcaraz

Le Serbe Novak Djokovic et l’Espagnol Carlos Alcaraz débuteront également leur tournoi lundi, respectivement contre l'Américain Aleksandar Kovacevic, 114e mondial, et contre l'Italien Flavio Cobolli, 159e. Les deux favoris peuvent se retrouver en demi-finale et Alcaraz pourrait affronter Shapovalov dès le troisième tour.

L'Espagnol est toujours au sommet du classement publié lundi. Il devance le Russe Daniil Medvedev et Djokovic dans un top 10 qui ne compte qu'un changement. L'Américain Taylor Fritz atteint la 8e place après sa demi-finale à Genève, devant l'Italien Jannik Sinner.

Rafael Nadal, tenant du titre, est pour le moment 15e du classement, mais l'Espagnol ne pourra défendre les points de son 14e sacre à la porte d'Auteuil. Il disparaîtra du top 100 à l’issue du tournoi.

Résultats de la journée : Femmes, simple, premier tour Sloane Stephens (USA) bat Karolína Plísková (CZE/no 16) 6-0, 6-4

6-0, 6-4 Madison Keys (USA/no 20) bat Kaia Kanepi (EST) 6-1, 3-6, 6-1

bat Kaia Kanepi (EST) 6-1, 3-6, 6-1 Donna Vekic (CRO/no 22) bat Dayana Yastremska (UKR) 6-2, 7-5

bat Dayana Yastremska (UKR) 6-2, 7-5 Bernarda Pera (USA) bat Anett Kontaveit (EST) 7-6 (8/6), 6-2

Kayla Day (USA) bat Kristina Mladenovic (FRA) 7-5, 6-1

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) bat Linda Fruhvirtová (CZE) 6-2, 6-2

María Camila Osorio (COL) bat Ana Bogdan (ROM) 3-6, 6-3, 7-5

Plusieurs mises à jour suivront.