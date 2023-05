Hugo Houle soufflé par la performance de Derek Gee

L’Ottavien a participé à sept échappées, fini quatre fois 2e et s’est ultimement classé au 2e rang du classement aux points et à celui de la montagne.

Ses 11 coéquipiers d’Israel-Premier Tech (IPT) qui s’entraînaient depuis deux semaines en Andorre, ont suivi ses exploits avec étonnement.

Je suis le premier surpris, a admis Hugo Houle. Je savais qu’il est un bon coureur, mais à ce niveau-là, c’est très impressionnant. Tout le monde est surpris de ce niveau de performance. On l’aurait vu faire une journée en échappée, on s’y attendait peut-être. Après, 2, 3, 4, 5, 6, bon, même un coureur d’expérience comme Wout van Aert, je ne sais pas s’il a fait autant d’échappées au Tour de France! C’est vraiment exceptionnel ce qu’il a fait.

Vérification faite, van Aert a également pris part à sept échappées au TDF de 2022 et passé 645 kilomètres devant le peloton. Gee, lui, a roulé devant le groupe du maillot rose sur un total de 1045 des 3357,8 km de ce Giro. Des chiffres ahurissants pour le Canadien qui contribueront à son enrichissement.

En effet, bien que techniquement sous contrat avec IPT jusqu’en 2025, Gee sera vraisemblablement un coureur convoité, avant même l'échéance de son pacte actuel, à la lumière de ses performances des trois dernières semaines.

« C’est clair qu’il y aura beaucoup d’intérêt autour de lui prochainement sur le marché. C’est une très grosse démonstration de ses qualités et je pense qu’il fait rêver plusieurs personnes pour le futur. C’est tout à son honneur et je suis certain qu’il va avoir de belles occasions qui vont se présenter à lui. » — Une citation de Hugo Houle, coéquipier de Derek Gee chez Israel-Premier Tech

IPT doit déjà avoir déchiré son contrat et en négocier un nouveau avec lui au moment où on se parle, dit Kevin Field, ancien haut dirigeant chez Cyclisme Canada. Il sera très populaire et d’autres équipes ne se soucieront pas du fait qu'il est sous contrat pour trois ans, elles vont tout simplement vouloir le racheter. Alors IPT devra manœuvrer avec délicatesse dans ce dossier.

Field, qui dirige maintenant l’équipe U-23 de Premier Tech, connaît Derek Gee depuis sa tendre enfance. Déjà, à neuf ans, le jeune ontarien disait vouloir un jour courir au Giro. Or, 16 ans plus tard, il a été éclatant et a rejoint trois autres grands cyclistes de l’histoire canadienne en amassant plus de 800 points UCI, à ce stade-ci de la saison, au cours des 20 dernières années après Ryder Hesjedal, champion du Giro en 2012, Michael Woods, son coéquipier chez IPT, et Svein Tuft, cinq fois médaillés aux Mondiaux.

« Je savais que Derek avait du potentiel quand j’étais avec Cyclisme Canada, mais jamais je n’aurais pu prédire d’aussi grandes performances que celles qu’il vient d’accomplir. Je préviens toujours les gens qu’il faut trois saisons au sein du World Tour pour absorber, s’adapter et apprendre. Il est très rare de voir des succès aussi rapidement. Et quand ça se produit, c’est un très bon indicateur. » — Une citation de Kevin Field, ancien chef de la performance chez Cyclisme Canada

À 25 ans, Derek Gee a fait tourner bien des têtes dans le monde du cyclisme. Photo : Twitter/@IsraelPremTech

Gee est-il assez bon pour éventuellement se battre un jour pour un titre au classement général? Hugo Houle demeure prudent.

Vu la façon dont il a roulé dans ce Giro, on peut envisager qu’il va continuer à s’améliorer. Il peut probablement y aspirer. Après, je ne connais pas s’il a une marge de manœuvre au niveau de la perte de poids par exemple. Se battre pour le général, c’est très exigeant. Et au niveau du pilotage aussi, c’est de rester bien placé dans les moments stratégiques. Il a le mental et il a démontré de très belles qualités physiques.

Selon Michael Woods à qui j’ai parlé, il a ce qu’il faut pour le classement général, dit Kevin Field. Personnellement, je n’avais pas vu ça auparavant chez Derek, mais je peux maintenant le voir. Je sais qu’il peut grimper en montagne et il a de bonnes données de puissance. C’est cependant autre chose de démontrer tout ça parmi l’élite, ce qu’il vient de faire lors de la 19e étape.