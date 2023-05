Un sacre au Giro à saveur de revanche pour Primoz Roglic

Après ses trois succès à la Vuelta, il s'agit d'un quatrième sacre dans un grand tour pour le coureur de Jumbo-Visma. Il a devancé de seulement 14 secondes au classement général le Gallois Geraint Thomas, très digne dans la défaite, qui a emmené le Britannique Mark Cavendish à une 17e victoire au Giro.

Ce succès est vraiment spécial, il restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours , a souligné Roglic.

Auteur de quatre 2es places pendant le Tour d'Italie, le Canadien Derek Gee a terminé en 22e place au cumulatif. Il a pris le 57e rang en conclusion du Giro avec un temps identique aux 98 premiers cyclistes.

La sensation ottavienne de 25 ans a également pris le 2e rang du classement par points, derrière l'Italien Jonathan Milan.

Pour Roglic, 33 ans, ce triomphe romain a une saveur très particulière, trois ans après avoir vécu un cauchemar au Tour de France lorsque, maillot jaune sur le dos, il avait été renversé par son compatriote Tadej Pogacar dans un contre-la-montre tragique à la veille de l'arrivée.

La revanche est d'autant plus douce qu'il a vécu cette fois le scénario inverse. Il a pris le pouvoir sur le Giro samedi en détroussant Thomas de son maillot rose sur un dernier chrono en côte dans l'effrayant mont Lussari, devant des milliers de supporteurs slovènes en transe.

Les émotions que j'ai vécues hier sur le mont Lussari resteront gravées à vie. Je n'oublierai jamais , a insisté Roglic.

La dernière étape, un aimable défilé sur son beau vélo rose dans le décor de carte postale de la ville éternelle, a été une formalité. Roglic a fini au chaud dans le peloton, réglé au sprint par Cavendish sous un soleil éclatant.

Pour la légende britannique aussi le moment a été assez incroyable, alors qu'il vient d'annoncer, à 38 ans, qu'il prendra sa retraite à la fin de saison. Je suis incroyablement heureux , a-t-il bredouillé après cette 54e victoire dans un grand tour, lancé par son vieil ami Geraint Thomas, qui n'est pourtant pas dans son équipe.

Le sacre de Roglic, l'un des six fantastiques du cyclisme, constitue le point d'orge d'une première partie de saison extraordinaire. Le Slovène a tout simplement remporté les trois courses qu'il a disputées cette année : Tirreno-Adriatico, le Tour de Catalogne et le Giro.

Des coups d'éclat qui viennent garnir une armoire à trophées déjà bien remplie et dans laquelle il ne manque guère plus que le Tour de France qu'il pourrait disputer cette année, même si les projets de son équipe restent flous à cet égard.

Roglic était le grand favori de ce Giro avec Remco Evenepoel, avant qu'un test positif à la COVID-19 du Belge, après 10 jours, ne prive la course du duel annoncé.

Alors que les abandons se sont multipliés, Roglic n'a pas été épargné non plus. Avant même le départ, quatre de ses coéquipiers ont dû être remplacés à cause du coronavirus.

On a dû changer la sélection en catastrophe, on était déjà contents de pouvoir démarrer à huit , a rappelé son directeur sportif, Marc Reef, en vantant la force de caractère de son meneur, encore impliqué dans deux chutes qui lui ont notamment valu une profonde entaille à une hanche.

Les chutes et les blessures font partie intégrante de la carrière du Slovène. Longtemps maudit, Roglic a pris une revanche éclatante sur le sort à Rome.