Miracle à Miami : en retard 0-3, les Celtics provoquent un 7e match

Derrick White a laissé filer le ballon avec 0,1 s à jouer pour marquer le dernier panier du 6e match de la finale de l'Est, samedi soir, sauvant la saison des Celtics de Boston, qui sont devenus du même coup la 4e équipe de l'histoire de la NBA à provoquer un septième match après avoir été en retard 0-3 dans une série 4 de 7.

Le panier de White, réussi à bout portant après un tir de 3 points raté de Marcus Smart, a donné la victoire 104-103 aux Celtics, qui tenteront lundi soir à Boston de devenir la première équipe de l'histoire de la ligue à remporter une série après avoir perdu les trois premiers matchs.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Jimmy Butler (24 points en 47 minutes de jeu) avait ramené le Heat de Miami en avant avec 3 secondes à jouer en réussissant ses trois lancers francs après une faute d'Al Horford.

Les trois points de Butler permettaient au Heat de réussir une seconde remontée de 10 points ou plus dans cette rencontre, après avoir été en retard 98-88 avec 5 minutes à jouer et 79-68 à la fin du troisième quart.

Jayson Tatum a inscrit 31 points et 12 rebonds, alors qu'il a été 15 en 15 à la ligne de lancers francs, Jaylen Brown a ajouté 26 points et 10 rebonds et Smart a ajouté 21 points pour les Celtics.

Seuls les Knicks en 1951, les Nuggets en 1994 et les Trailblazers en 2003 ont réussi à gagner trois matchs le dos au mur. Les Celtics tenteront maintenant de réussir ce que quatre équipes de la LNH ont réalisé, une équipe des ligues majeures et aucune de la NBA : gagner le 7e match après avoir été en retard 0-3, avec à la clé, un rendez-vous avec les Nuggets de Denver, qui ont balayé les Lakers de Los Angeles dans la finale de l'Ouest.