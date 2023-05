Félix Auger-Aliassime se dit prêt pour Roland-Garros

Deux jours après avoir agité le drapeau blanc au tournoi de Lyon, la raquette canadienne, qui souffre de l'épaule droite, s'est exercé pendant près d'une heure et demie sur l'ocre parisien. Il n'a pas le moindrement paru embêté par la blessure qui l'avait contraint à renoncer à son match des quarts de finale.

J'avais un malaise à l'épaule la semaine dernière, je ne savais pas trop c'était quoi, ça me gênait de plus en plus. J'ai donc décidé d'arrêter le tournoi à Lyon cette semaine et essayer de voir ce qui se passait. Les résultats sont rassurants, il n'y a rien de trop grave , affirme-t-il au micro de Radio-Canada Sports.

« Je vais être en mesure de jouer le tournoi au meilleur de mes habiletés. J'espère que tout ira bien. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime

Détenteur du 10e rang mondial, le joueur canadien le mieux classé sur le circuit masculin aura d'abord dans les pattes, lundi, l'Italien Fabio Fognini, 130e de l'ATP à 36 ans, qui se plaît sur la terre battue.

Auger-Aliassime n'a pas obtenu les résultats escomptés sur l'ocre avant de cogner à la Porte d'Auteuil. Il a été évincé dès son entrée en lice aux Masters de Madrid, en avril, et de Rome, en mai, puis a signé un triomphe à Lyon.

Il n'en demeure pas moins qu'il aborde le tournoi de Roland-Garros avec les mêmes attentes élevées qu'à l'habitude et le sentiment de pouvoir remporter sa part d'affrontements.

« J'ai perdu certains matchs que j'aurais espéré gagner, certes, mais par le passé j'ai gagné des matchs où je n'étais pas loin de perdre. C'est comme ça [...] Je dois rester tranquille, ne pas paniquer, mais être proactif. J'essaie toujours de l'être par rapport à ce qui se passe. Je suis un compétiteur, j'ai de grandes ambitions. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime

Qui succédera à Nadal?

L'édition 2023 est privée de son monarque Rafael Nadal, qui brille par son absence à Paris, une blessure à un muscle de la hanche étant en cause. L'Espagnol ne pourra donc conserver son trône en France, ouvrant la voie au Serbe Novak Djokovic dans la course aux titres du grand chelem.

L'absence du taureau de Manacor pourrait également servir son compatriote Carlos Alcaraz, de retour au sommet du classement mondial, et attendu de pied ferme à Roland-Garros sur sa surface de prédilection.

Depuis [2005], il n'y a pas eu beaucoup de différents vainqueurs. Cette année, il y a une occasion d'avoir un autre champion que Nadal, qui a gagné 14 fois. Est-ce que Djokovic est favori? Est-ce qu'Alcaraz peut gagner ici une première fois? Des joueurs comme moi, ou d'autres, qui s'approchent de remporter un grand chelem un jour, peuvent aussi avoir une occasion de gagner , déclare Auger-Aliassime.

Le fait que le grand favori de chaque année ne soit pas là, ça ouvre la victoire à d'autres, mais ça reste que c'est aussi difficile à gagner que n'importe quel grand chelem. Chaque fois, il y a tous les meilleurs joueurs du monde, c'est donc toujours un très grand défi de gagner un tournoi comme celui-ci , poursuit l'athlète de 22 ans.

Le meilleur résultat d'Auger-Aliassime dans l'un ou l'autre des quatre tournois majeurs demeure sa présence dans le carré d'as des Internationaux des États-Unis en 2021.

Pour ce qui est de Roland-Garros, seul événement du grand chelem où il n'a pas accédé aux quarts de finale, il avait atteint le quatrième tour l'an dernier. C'est justement Nadal qui lui avait barré la route, au terme d'une rencontre qui avait nécessité la tenue de cinq manches.

Avec les informations d'Alexandre Gascon