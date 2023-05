L’Alliance amorce sa 2e saison avec une victoire sur le terrain et dans les gradins

Ça faisait un moment que je n’avais pas entendu ça. Ça aide vraiment d’avoir une foule comme ça qui nous supporte qu’on gagne ou qu’on perde , a déclaré Nathan Cayo, l’un des quatre joueurs de la formation inaugurale qui est de retour cette année. Après un an que tu n'as pas ressenti quelque chose comme ça... C’est impressionnant pour tout le monde.

J’ai eu du plaisir tout le long. Les spectateurs ont amené de l’énergie du début à la fin du match. On s’en est clairement nourri , a indiqué Francis.

La foule n’a presque pas dérougi de la rencontre, aidant les joueurs de l’Alliance à contenir les séquences positives des River Lions de Niagara, et a explosé une fois de plus au dernier panier du match, inscrit cette fois par Ahmed Hill, qui donnait la victoire aux locaux 84-69.

Nathan Cayo. Photo : Courtoisie Alliance de Montréal

Cette place devient bruyante. Entre la musique et la foule, je n’arrivais presque pas à m’entendre penser! L’énergie qu’on va puiser dans la foule, c’est 10 fois meilleur que ce j’ai connu dans la G-League, et j’y ai entraîné sept ans. L’écho est permanent. Je vais avoir hâte à tous les matchs de la saison à domicile , a assuré l’entraîneur Derrick Alston Sr, qui en était à son premier match à la barre de l’Alliance.

Déjà un succès à la porte à sa première année, avec une moyenne de 2900 spectateurs par match, l’Alliance disputait ce premier match à guichets fermés avec 3500 billets vendus (un coup d’œil aux gradins au cours de la soirée donnait plutôt un auditorium rempli au deux tiers… mais bruyant comme deux, doit-on vite préciser).

Les spectateurs montréalais auront probablement aussi hâte de revenir dans l’Auditorium de Verdun pour être aux premières loges des petits prodiges que leur réservera Blake Francis.

En plus des deux premiers points de la saison, le meneur de jeu américain en a ajouté 28 autres, 7 rebonds et 2 passes décisives, et peut-être encore plus de dribles, de passements de jambes, d’attaques véloces au panier, comme de tirs de 3 points avec, pour le style et se créer un peu d’espace, un pas de recul.

Il est incroyable, a résumé Nathan Cayo. J’avais joué contre lui l’an dernier et au collège. Il peut marquer de tellement de manières différentes. Il va être un joueur incroyable pour nous.

Blake Francis a réussi 30 points dans la victoire de l'Alliance. Photo : Courtoisie Alliance de Montréal

C’est même l’un des cinq tirs de longue distance (en 11 tentatives) de Blake Francis, où il est allé chercher en plus la faute pour un jeu de quatre points, qui a réussi à faire bondir de leurs sièges Luguentz Dort et Chris Boucher, venus comme l’an dernier assister au premier match de la saison avec un relatif détachement face à l'action qui se passait sur le terrain.

Si Derrick Alston Sr a bien entendu lancé des fleurs à celui qu’il qualifie de moteur de son équipe, mais en bon prêcheur du jeu défensif, il a souligné les quelques lacunes de celui qu’il dirige pour la deuxième fois.

J’ai entraîné Blake dans la G-League. On avait dû le retrancher toutefois, ce sont des choses qui arrivent. Je lui ai dit que j’allais le tenir redevable. Je sais qu’il peut marquer. Tout le monde dans cette bâtisse sait qu’il peut marquer. Mais c’est quand il pourra tenir son bout défensivement qu’il sera une étoile. Présentement, il est un garde qui sait marquer.

Le trio d’Américains de l’Alliance formé de Francis, Hill et Treveon Graham, ce dernier ayant eu un peu plus de difficultés à se mettre en marche que les deux autres en ratant ses six premiers tirs, aura au final inscrit 57 des 84 points montréalais.

Si le reste de la formation est essentiellement québécoise (avec un Ontarien), ce sont ces trois joueurs vedettes qui devront soir après soir porter les espoirs montréalais d’éviter une deuxième saison calamiteuse sur le terrain (4 victoires contre 16 défaites en 2022).

Avec un double-double de 10 points et 10 rebonds, dont 6 offensifs, Nathan Cayo a été le seul des produits locaux à se distinguer sur la feuille de pointage, alors que Derrick Alston Sr n’a fait confiance qu’à 8 de ses 10 joueurs en uniforme.

« Éventuellement, on sera aussi bon que le dernier joueur sur notre banc, a insisté l’entraîneur. Ils sont jeunes, mais on va s’assurer qu’ils soient prêts afin qu’on puisse agrandir notre rotation. Et que nos meilleurs joueurs ne se fatiguent pas aussi rapidement. Ils étaient bons toutefois à soutenir les gars, à apporter de l’énergie. » — Une citation de Derrick Alston Sr, entraîneur de l'Alliance de Montréal

On ne gagnera peut-être pas tous les matchs, mais on va se battre. C’est le standard. Les victoires, les défaites, les blessures, tout ça va arriver, mais une chose est sûre, c’est qu’on va se battre. Ce sera le standard, a martelé encore l’entraîneur globe-trotter.

Si ce premier match de la deuxième mouture de l’Alliance de Montréal est le standard, ce sera un bel été dans la clameur de Verdun.