Les Alouettes entament leur calendrier préparatoire avec une victoire

Le Rouge et Noir d'Ottawa a opté pour une stratégie bien différente de celle des Alouettes pour ce premier match préparatoire en présentant une formation comptant sur plusieurs partants, mais, ce sont les Montréalais qui l'ont emporté 22-21.

C'est le deuxième placement du match de 42 verges du Mexicain Jose Maltos sur le dernier jeu de la rencontre qui a permis aux visiteurs de l'emporter.

Maltos, un ancien du Rouge et Noir, a réussi cinq placements dans ce match. Il a aussi été précis sur 20, 22 et 32 verges. Quartney Davis a inscrit le seul touché des Alouettes, sur une passe de Davis Alexander, au quatrième quart.

Les coéquipiers de Maltos l'ont d'ailleurs porté en triomphe après la rencontre, pendant que l'entraîneur-chef Jason Maas, tout sourire, distribuait les poignées de main sur les lignes de côté.

Mais ce n'est pas tant la marque finale qui importait à Maas et son personnel d'entraîneurs. Plusieurs joueurs avaient l'occasion de profiter de temps de jeu de qualité afin de se démarquer, notamment les trois quarts Caleb Evans, Davis Alexander et Mike Glass III.

Alexander a connu une bonne prestation, notamment grâce à une poussée menant au seul touché du match des Alouettes, sur un long jeu à Davis.

Glass est celui qui a mené les Alouettes à la victoire sur la dernière poussée du match. Récupérant le ballon dans sa zone avec 1:24 à jouer, Glass a permis aux Alouettes de traverser le terrain, notamment grâce à un gros attrapé de John Brunner le long des lignes de côté

Caleb Evans, un ancien du Rouge et Noir, a amorcé la rencontre et il a semblé hésitant. Il a été derrière le centre pour les deux premières séries à l'attaque, mais les deux se sont soldées par un dégagement rapide, Evans étant incapable de s'installer dans sa pochette.

Alexander l'a ensuite remplacé et les Alouettes ont exploré le jeu au sol, avec aussi peu de succès. Après une belle course de neuf verges d'Alexander, par deux fois, la faufilade du quart n'a pas fonctionné du côté gauche. Pourtant, les Alouettes alignaient trois partants en Nick Callender, Pier-Olivier Lestage et le centre Justin Lawrence.

Evans a été ordinaire lorsqu'il est revenu sur le terrain dans cette rencontre et la lutte pour le poste de quart no 2 sera encore d'actualité vendredi prochain, face aux Tiger-Cats d'Hamilton au stade Percival-Molson.

Comme les quarts ont connu une soirée tranquille, difficile pour les nombreux receveurs tentant de se tailler un poste de se démarquer. Davis avait été plutôt invisible avant sa passe de touché; Austin Mack, qui connaît un bon camp, s'est démarqué avec quelques beaux attrapés; idem pour Kevin Kaya, tandis que Tyler Snead a aussi été mis à contribution. Snead s'est surtout démarqué en retour de bottés, où il a bien fait.