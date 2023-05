L’Alliance et les promesses du basketball estival canadien

L’Alliance de Montréal commence son deuxième été au sein de la jeune Ligue élite de basketball canadien (LEBC), et de plus en plus de gens portent attention à cette équipe qui a maintenu la meilleure moyenne de spectateurs en 2022, attirant environ 2900 personnes à l’Auditorium de Verdun.

Des entrepreneurs commenceraient même à soumettre des offres pour acquérir cette franchise qui appartient aux propriétaires du circuit, comme quatre autres des 10 équipes de la LEBC.

L’engouement pour le basketball est indéniable à Montréal, et l’atmosphère festive qui règne lors des 10 matchs à domicile de l'Alliance en témoigne. Six joueurs sont originaires de la métropole et trois autres viennent de Québec, Gatineau et Granby. Il est donc facile pour le jeune public de s’identifier à eux. Ce sentiment d’appartenance est la clé du succès pour cette jeune organisation que dirige Joel Anthony, un autre Montréalais.

On est très enthousiastes pour notre saison , avoue le directeur général de 40 ans, qui a passé 10 saisons dans la NBA. Chaque été, c’est un marathon qu'on doit préparer, et il y a beaucoup d’anticipation. Tout le monde dans la ville est content de venir regarder le match.

L’année dernière, l’Alliance n’a gagné que 4 de ses 20 rencontres et l’ancien coéquipier de Lebron James avec le Heat de Miami a procédé à de nombreux changements pour améliorer le produit et plaire aux amateurs.

Le Montréalais Joel Anthony (à droite) était le coéquipier de Lebron James (au centre) avec le Heat de Miami, dans la NBA. Il est aujourd'hui le DG de l'Alliance de Montréal. Photo : Reuters / Andrew Innerarity

Ils vont voir une équipe qui travaille très bien ensemble, promet Joel Anthony. Pour le terrain, ça commence avec le leadership. On a un très bon entraîneur en Derrick Alston et un très bon personnel qui travaille dur. Ils ont beaucoup d’expérience.

Alston a dirigé dans la G-League, antichambre de la NBA. Le natif du Bronx considère que la LEBC offre un fort calibre de jeu.

Ça se situe très haut, le niveau de talent est excellent , dit Alston, un ancien des 76ers de Philadelphie. Les athlètes sont très bons et lancent bien le ballon. Nous les habituons à jouer à un rythme plus rapide et les préparons à travailler tous les jours, intensément. Ces gars-là sont ici pour apprendre, ils ont soif et arrivent au gymnase une ou deux heures avant les entraînements.

L’été, pour un joueur de basket, c’est le temps où il fait le plus de développement, ajoute Anthony. Il s’entraîne tellement dur pour être prêt pour sa saison d’hiver. Notre ligue lui donne une chance de jouer à un autre niveau, et pas seulement de s’entraîner. Nous sommes tellement contents de voir des joueurs de notre ligue avoir du succès dans la G-League, et après arriver dans la NBA. Nous avons au moins cinq joueurs qui ont accédé à la NBA après avoir été dans notre ligue, alors c’est une bonne place pour passer à une autre étape.

J’aime le niveau de compétition et la croissance du sport depuis que je joue ici, raconte Ahmed Hill, l’un des trois Américains de l’Alliance. Faire partie de la fondation de cette ligue me plaît. Et ça m’aide aussi à améliorer mon jeu.

Avenir incertain

Hill, un garde qui a joué en Allemagne l’hiver dernier, est en quête d’un contrat pour l’automne, comme bien d’autres de ses coéquipiers. L’ancien des Nighthawks de Guelph (devenu le Surge de Calgary) rêve-t-il encore de la NBA à 27 ans?

Je me soucierai de ça à la fin de l’été et je parlerai à mon agent à ce moment-là. Maintenant, je vis l’instant présent, à Montréal , a-t-il répondu avec un large sourire.

Nathan Cayo, meilleur Montréalais du club avec ses 243 points en 2022, préfère aussi esquiver cette question, à quelques heures de l’affrontement contre les River Lions du Niagara.

C’est sûr que c’est le rêve de tous les joueurs qui jouent au basket mais je veux essayer de prendre ça un jour à la fois , dit l’attaquant de 26 ans.

Membre de l’Astoria de Bydgoszcz l’hiver passé, Cayo ignore s’il retournera en Pologne. Il préfère se concentrer sur l’été qui vient. Il prétend que l’Alliance en mettra plein la vue à ses partisans.

On a une nouvelle énergie, un nouveau style de jeu, soutient l’athlète de 2,01 m. Tout le monde est concentré et prêt à prouver que nous sommes une équipe différente et que nous aurons un résultat différent. Je pense qu’on joue un peu plus rapidement et que notre style de jeu est plus excitant.

Nous serons excitants, nous aurons une bonne défense qui va remettre le ballon à l’attaque, lance quant à lui Derrick Alston. Le rythme sera plus soutenu qu’auparavant et nous allons continuer de bâtir. Nous voulons que les gens viennent nous voir et nous allons leur donner un bon spectacle. Nous allons jouer avec ardeur pour la ville et pour chacun d’entre nous.

Montréal, ville de basketball? De plus en plus, surtout avec l’éclosion dans la NBA des Benedict Mathurin, Luguentz Dort et autres Chris Boucher qui feront des petits. En attendant, les fervents spectateurs montréalais auront de belles saveurs locales à déguster.

On a beaucoup de talent à Montréal, estime Nathan Cayo. C’est bon pour une équipe professionnelle à Montréal d’avoir une belle identité montréalaise. Et pour notre équipe, on a beaucoup à prouver à notre ville natale.