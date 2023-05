Keegan Messing annonce sa retraite

Patinage Canada a confirmé la nouvelle dans un communiqué de presse vendredi.

L'athlète de 31 ans, originaire d’Anchorage en Alaska, a commencé à patiner pour le Canada en 2014. Il est devenu champion canadien pour la première fois en 2022, à Ottawa, et a défendu son titre avec succès en janvier dernier, à Oshawa.

Messing a remporté des médailles d’or au Trophée Nebelhorn de 2018 et de 2022, une d’argent aux Internationaux de Patinage Canada de 2018 et, plus récemment, une autre d’argent aux Championnats des quatre continents de 2023.

Messing a aussi porté les couleurs du pays aux Jeux olympiques de 2018, en Corée du Sud, et de 2022, en Chine. Ses péripéties entourant son périple vers Pékin, compliqué par les strictes restrictions liées à la COVID-19, avaient fait les manchettes.

Dans son communiqué, Patinage Canada a précisé que le père de deux enfants compte passer plus de temps auprès de sa famille.

Au moment de ma retraite du patinage artistique de compétition, je ne ressens pas le fardeau de ce que je n’ai pas pu accomplir, mais ce que j’ai gagné et accompli me comble, a déclaré Messing. Je prends ma retraite en sachant que j’ai véritablement fait une différence dans le sport et que j’ai accompli tout ce que je m’étais fixé comme objectif.

Selon Mike Slipchuk, directeur de la haute performance à Patinage Canada, Messing a eu un impact important non seulement sur le programme national, mais aussi sur le patinage artistique dans le monde entier.