Stéphane Robidas vibre au rythme de son fils à la Coupe Memorial

L’attaquant de 20 ans, repêché il y a deux ans par les Hurricanes de la Caroline, s’aligne avec les Remparts de Québec, champions de la LHJMQ pour la première fois en 47 ans.

Son paternel suit l’épopée de son garçon de près. Il était présent dimanche, à Halifax, pour assister à la conquête du trophée Gilles-Courteau.

Ce sont vraiment de beaux moments que j’ai la chance de passer avec lui, d’avoir la chance d’être sur place, de sauter sur la glace avec lui, de prendre des photos et de voir son visage heureux , a d’amblé reconnu le papa visiblement fier de son fils.

« Ça a été des séries quand même difficiles pour l’équipe. Ils ont dû montrer beaucoup de résilience. De voir tous les joueurs de l’équipe tellement fiers d’eux, c’est un moment que je n’oublierai jamais. » — Une citation de Stéphane Robidas, entraîneur adjoint du Canadien de Montréal

Dans des entrevues qu’il a accordées dans différents médias, Justin Robidas s’est aussi dit content de vivre ces moments importants aux côtés de son père, qui n’avait pas goûté aux grands honneurs dans les rangs juniors.

C’est l’fun parce que le sport a été très bon pour moi. J’ai eu la chance de jouer au hockey, d’en faire une carrière et de vivre de mon sport. Mais je n’ai jamais eu l’opportunité de gagner, que ce soit au niveau junior, dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale.

Souvent, j’essaie de lui rappeler la chance qu’il a eue de vivre de belles émotions au cours des dernières années. À 17 ans, il avait perdu en finale avec Val-d’Or. Il a eu une autre chance et c’est vraiment l’fun de le voir obtenir les grands honneurs , a renchéri l’ancien porte-couleurs des Cataractes de Shawinigan, des Canadiens de Fredericton, des Citadelles de Québec, du CH, des Stars de Dallas et des Maple Leafs de Toronto.

Face à la manière dont Justin a su gérer la pression et les attentes placées en lui par les Remparts, qui ont fait son acquisition des Foreurs, Stéphane Robidas salue la détermination de son fils, meilleur pointeur de l'équipe dans les séries avec 11 buts et 16 passes en 18 rencontres.

« Je suis vraiment fier de la manière dont il a géré toute la situation. L’annonce qu’il serait échangé à Québec est arrivée durant le camp d’entraînement. Il était capitaine à Val-d’Or. Il a eu à composer avec ça, ce qui n’est pas évident. Ça n’a pas été facile en arrivant à Québec. Mais si on regarde le résultat aujourd’hui, il a eu une belle leçon. Il faut être patient. On n’a pas toujours ce que l’on veut tout de suite dans la vie. » — Une citation de Stéphane Robidas

Objectif : Coupe Memorial

La Coupe Memorial est maintenant dans la ligne de mire des Remparts et de Justin, avec qui Stéphane a pu brièvement s’entretenir avant le départ de l'équipe vers Kamloops.

L’opposition sera encore plus grande face aux autres formations participantes que sont les Petes de Peterborough ( OHL ), les Thunderbirds de Seattle ( WHL ) et les hôtes du tournoi, les Blazers de Kamloops (WHL) face à qui la troupe de Patrick Roy ouvrira le bal, vendredi soir.

C’est sûr qu’ils ont été très occupés (depuis dimanche). J’ai pu lui parler un peu. Il n’y a pas grand-chose que je puisse dire de plus. Je suis là pour l’encourager et pour le soutenir. Je suis un papa fier. Je serai là, à Kamloops. Le reste appartient aux joueurs et au personnel d’entraîneurs d’aller là-bas et de faire ce qu’ils ont à faire.

Stéphane Robidas dit avoir surtout pris le temps de rappeler à Justin de s’amuser même si les enjeux et la pression peuvent parfois monter.

Il ne faut pas regarder trop loin et vivre le moment présent. Il faut savoir contrôler ses émotions, ni trop haut ni trop bas.

Sans surprise, il a finalement parlé des Remparts comme d’une équipe bien équilibrée et résistante. Pour lui, c’est ce qui a fait la différence dans la conquête du championnat de la LHJMQ .

Aussi, il n'est pas question pour lui de s’ingérer dans la préparation de l’équipe. Il laisse ça à Patrick Roy et à Simon Gagné.

Il se satisfait de son rôle de père dans les gradins.

* avec les informations de Roseline Filion