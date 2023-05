C’est en Australie qu’on a établi un record du monde du nombre de personnes qui dansent au rythme de sa chanson Nutbush City Limits, et Turner est devenue le visage du rugby à XIII pour une génération d’Australiens après sa participation à une série de publicités télévisées pour ce sport. Si le public féminin du rugby s’est accru là-bas, dit-on, c’est grâce à elle.

L’artiste américaine est décédée vendredi à l’âge de 83 ans à sa résidence de Küsnacht, près de Zurich. Elle était citoyenne suisse depuis une décennie.

Sur les ondes de la station de radio WSFM, le premier ministre Anthony Albanese a soutenu que Turner avait fourni aux Australiens la trame sonore de nos vies et était légendaire pour le succès mondial qu’elle avait connu après avoir surmonté de nombreux traumatismes, comme celui de la violence conjugale.

Sur Twitter, l’ambassade des États-Unis en Australie s’est permis une chorégraphie. En hommage à Tina Turner, nous avons décidé d’apprendre le Nutbush, la danse nationale officieuse de l’Australie , pouvait-on lire.

Les Australiens ont inventé leur propre danse pour cette chanson parue en 1973, une danse qui s’est répandue dans les écoles dans les années suivantes. La version australienne, qui ressemble à un Madison, n’avait rien à voir avec les pas de danse de Turner.

Selon le Livre des records Guinness, plus de 1700 personnes ont dansé le Nutbush au festival Big Red Bash de Birdsville, en 2018.

Il serait cependant temps d’y apporter une mise à jour. L’an dernier, plus de 4000 personnes ont dansé sur la chanson au festival. En juillet prochain, les organisateurs espèrent souligner le départ de Turner et le 50e anniversaire de la chanson en rassemblant quelque 5000 danseurs.

Pour bon nombre d’Australiens, le nom de Tina Turner allait de pair avec le rugby à XIII. En plus d’assister à de grandes finales, elle a participé à des campagnes publicitaires dont la première, articulée autour de sa chanson What You Get Is What You See, visait à donner un second souffle à la carrière de Turner et à faire la promotion du sport tout à la fois.

De nombreux détracteurs, dont certains entraîneurs, ont aussitôt remis en cause le bien-fondé du concept. Au bout du compte, l’équipe de marketing du championnat australien de rugby n’a probablement jamais pris de meilleure décision.

La ligue a ensuite déployé une campagne avec la chanson The Best en 1990. Pendant les trois décennies suivantes, aucune stratégie de marketing ne lui est arrivée à la cheville.

L’ancien patron de la ligue John Quayle et son équipe sont parvenus à obtenir les droits de la chanson pour cinq ans. Elle est demeurée pendant longtemps un hymne pour le sport en plus d’accompagner les fameuses publicités.

Elle est venue à la grande finale de 1993 et nous avons été un commanditaire pour une de ses tournées en Australie, s’est souvenu Quayle sur les ondes de Sunrise, à la chaîne no 7. C’était une dame formidable. Elle s’entendait tellement bien avec les joueurs. Elle les enchantait chaque fois qu’elle les rencontrait sur un plateau.

Les publicités avec la chanson The Best, selon Quayle, avaient pour but d’accroître la popularité du sport auprès des femmes. Elles ont connu un succès monstre avec les Australiens en général et les femmes en particulier.

Le public féminin, à l’époque de la publicité, a grimpé d’environ 60 % , a-t-il indiqué.

Le réalisateur George Miller, qui a dirigé Turner et Mel Gibson sur le plateau du film Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre paru en 1985, a rendu hommage à la bonté de Turner. Il s’est souvenu des petites attentions qu'elle apportait aux membres de l’équipe, en leur rappelant par exemple de bien s’hydrater dans la fournaise du sud de l’Australie.

Tina Turner n’avait absolument rien d’une diva, a raconté Miller sur les ondes d’ABC TV. C’était une personne très forte et très sage.

Le chanteur Jimmy Barnes, qui a enregistré un duo avec Turner pour la campagne The Best, a affirmé que c’était un honneur de travailler avec une personne talentueuse, forte et généreuse comme elle.