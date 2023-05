L'Ontarien d'Israël-Premier Tech a dû cependant se contenter pour une quatrième fois (8e, 10e et 14e étapes) dans cette 106e édition du Giro de la seconde place.

En tête dans la dernière portion de course sur les pentes abruptes du cinquième col du jour, Gee a vu revenir le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) à 1,5 km du but ultime. Gee a bien tenté de s'accrocher, mais ses jambes n'ont pu répondre à l'attaque vigoureuse de Buitrago, aussi vainqueur d'une étape l'an dernier, qui l'a devancé sur la ligne d'arrivée de 51 secondes.

Je voulais faire partie de l'échappée pour le classement par points afin de m'assurer de la 2e place, mais ils nous ont laissés aller et l'écart n'a cessé d'augmenter, a expliqué le Canadien après la course. J'étais certain que c'était une journée pour [les gars] du classement général. Alors, j'ai baissé la tête et j'ai foncé.

Son accélération était ridicule, mais je ne savais pas où les autres étaient, les gars du classement général, alors j'ai donné tout ce que j'avais jusqu'à la ligne. C'est haut ici, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Ça fait mal, c'est certain. Ça va prendre un peu de temps pour réaliser ce que j'ai réussi aujourd'hui , a-t-il ajouté, avant de s'effondrer en larmes dans les bras d'un membre du personnel d'IPT.

Non seulement Gee occupe le 2e rang du classement par points, mais sa prestation vendredi lui a aussi permis de se hisser au second échelon du classement de la montagne, derrière le Français Thibaut Pinot.

Je suis content d'être remonté au 2e rang du classement de la montagne, si j'étais resté dans le peloton, il n'y avait aucune chance que ça se produise.

Certes, il y a une certaine déception à voir toutes ces deuxièmes places qui gravitent autour de son nom. Mais à son premier grand tour, l'Ottavien de 25 ans a fait tourner les têtes et a reçu une pluie d'éloges pour sa façon de courir : l 'étoile du Giro , le grand animateur du Giro , l'a qualifié l'analyste de GCN+.

Le Britannique Geraint Thomas, 5e du jour derrière son principal rival Primoz Roglic, a conservé le maillot rose de meneur devant le Slovène qu'il précède de 26 secondes avant le contre-la-montre de 18,6 km samedi. Le Portugais Joao Almeida est toujours 3e, avec un retard de 59 secondes.

Gee a fait un autre bond au classement général pour passer de la 26e à la 22e position, à 37 min 4 s du maillot rose.

Le Tour d'Italie se termine dimanche à Rome.