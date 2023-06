L’affaire Festina, 25 ans plus tard

Ce qui devait être un simple contrôle de routine va se transformer en véritable cauchemar pour le sport cycliste.

Dans le coffre de la voiture, les douaniers français découvrent un véritable arsenal de produits dopants : 250 ampoules d’érythropoïétine (EPO), plus d’une centaine de capsules d’amphétamines, des corticoïdes, de la testostérone et des hormones de croissance.

Interrogé pendant trois jours, Willy Voet avoue un dopage organisé dans l’équipe Festina.

Le directeur sportif et le médecin de l'équipe sont arrêtés et passeront eux aussi aux aveux. L’équipe est exclue de la Grande Boucle et on apprendra plus tard que huit des neuf coureurs, dont le Français Richard Virenque et le Suisse Alex Zülle, deux grandes vedettes de l’époque, ont pris des produits dopants.

Le cycliste Richard Virenque au Tour de 1998 Photo : bongarts/getty images / Andreas Rentz

Vingt-cinq ans plus tard, Radio-Canada Sports a retrouvé Willy Voet, par qui le scandale a éclaté. Ses souvenirs de ce drame sont encore intacts.

Je revenais de chez le docteur où j'avais été chercher mes produits et j'arrivais à la frontière. J’avais choisi de sortir de l'autoroute pour passer par un plus petit poste-frontière. Là, je vois un douanier qui me fait signe de m'arrêter. Je me dis que tout est normal, car en général, on leur donne une casquette, un bidon ou un maillot de l’équipe. Mais en arrivant à sa hauteur, je m'aperçois qu’il y a un fourgon caché, d'où sortent trois autres douaniers. Commence alors la fouille de la voiture. Ils ne m’ont d’ailleurs jamais demandé quoi que ce soit, comme si on les avait prévenus.

Willy Voet se souvient encore très exactement de la quantité et de la variété des produits qu’il transportait. Arrêté, on va le maintenir en garde à vue pendant trois jours.

Le soigneur Willy Voet à sa sortie de prison Photo : Reuters / Reuters Photographer

Je ne voulais rien dire au départ, car on avait beaucoup de connaissances bien placées. Mon directeur Bruno Roussel, ou même [le coureur Richard] Virenque, ils connaissent même le président de la République! Je me suis dit qu'ils allaient me sortir de là. Mais, vous savez, j'avais une télévision dans ma cellule et j’ai vu Richard Virenque déclarer aux journalistes : "Oui, c'est mon soigneur personnel, mais ce qu’il trafique derrière mon dos, je n’en sais rien." C’est là que j’ai commencé à parler.

Willy Voet dénonce le système qui était mis en place dans l’équipe Festina. Mais il va faire plus : il va avouer que les produits dopants étaient présents dans chacune des équipes.

Nous, les soigneurs, on se dépanne entre nous. On m’a accusé avec mon équipe d’être des tricheurs, mais on n’est pas des tricheurs, car tout le monde mangeait dans la même casserole. Tout le monde faisait pareil. Quand un collègue manquait de produits, il venait me voir pour que je le dépanne. Et moi, je faisais pareil. J’assistais même aux discussions entre les médecins de l’équipe qui échangeaient sur les taux d’hématocrite de leurs coureurs.

L’ancien soigneur avoue que dans son équipe Festina, le docteur était très prudent sur les doses données aux coureurs.

En 1997, l'équipe avait bien marché, car on surveillait de près le taux d’hématocrite pour qu'il ne dépasse pas la limite. Nous, on se maintenait à 52 ou 53 même si la limite était de 50. D’ailleurs, le docteur disait toujours que tout ce qu’il donnait à ses coureurs, il pouvait le donner à ses enfants. Il n’y avait pas de risque. Mais d’autres équipes dépassaient les 60 et cela pouvait être dangereux pour le coureur.

L'autobus de l'équipe Festina surveillé par des policiers. Photo : afp via getty images / JOEL SAGET

Quand on lui demande s’il avait peur des contrôles antidopage, il éclate de rire.

Les contrôles, on s’en foutait, car on était prévenu trois jours à l’avance qu’on allait en avoir. On savait même quel coureur allait être visé. Des contrôles inopinés... Ne me faites pas rire encore!

Lâché par son entourage, l’ancien soigneur va se retrouver en prison pendant plus d’un mois en attente du procès. Une période où son monde s’écroule.

Moi, j’ai très mal vécu cela parce que le directeur sportif, Bruno Roussel, a même téléphoné à ma femme pour dire que je devais prendre toute la responsabilité de l’affaire et que lui allait s’occuper de payer tous les frais. Quand on est en prison, on se sent très petit. On sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on va sortir. On m’a gardé en prison pour que je ne contacte personne et j’y suis resté 34 jours, jusqu’à la fin de l'instruction. Pour tout le monde, j’étais le responsable, mais je ne faisais que mon travail. Si ça n'avait pas été moi, c'est un autre qui l’aurait fait!

Willy Voet avoue que cet épisode lui a coûté beaucoup. Son moral a été atteint. Il a même perdu sa femme d’un cancer, et il se demande même si l’on ne doit pas attribuer cette maladie à toute cette saga. Il est devenu le paria, le toxique, le tricheur dans un monde hypocrite où tous savaient.

Quel regard porte-t-il aujourd'hui sur ce sport auquel il a donné plus de 30 ans de sa vie jusqu’à l'opprobre? Le dopage est-il encore omniprésent? Sa réponse est empreinte de prudence.

Je n’ose pas le dire, sans doute les déformations de mon métier. Je vois bien que les gars roulent plus vite qu’à l’époque. Bien sûr, on va dire que le matériel a changé, mais…

Il s'interrompt un instant, puis il ajoute : Si jamais il y a vraiment quelque chose, on va le savoir dans 10 ans! Comme pour nous. Cela nous a pris 10 ans de travail avec l’EPO pour se faire prendre, finalement.

« Avec de l’argent, vous savez, on fait danser le diable! » — Une citation de Willy Voet

Nous lui avons proposé un jeu de l’esprit. Que ferait-il si on lui confiait aujourd’hui la lutte antidopage?

Honnêtement, je ne sais pas. Bien sûr, il y a les contrôles, les contrôles et encore les contrôles. Mais comme je vous l'ai déjà dit, nous, à l’époque, les contrôles inopinés, on le savait trois jours avant. Mais il y a beaucoup d’argent dans le sport et, avec l’argent, vous savez, on fait danser le diable! Et comment on le fait danser, le diable? Eh! bien, on lui met le feu au cul!

On lui a également demandé si, 25 ans plus tard, il ferait la même chose?

Peut-être que oui, car j’ai bien gagné ma vie et j'étais avec un docteur qui me respectait beaucoup et qui avait confiance en moi. Mais après tout ce que j’ai vécu par la suite, non, je ne le ferais plus!

Je n’ai jamais eu le sentiment d’être un tricheur, car tout le monde faisait pareil. Mais je vais vous dire que les produits ne font pas courir plus vite. On récupère mieux, on dort mieux, mais un champion reste un champion.

Richard Virenque Photo : afp via getty images / PASCAL PAVANI

Un quart de siècle plus tard, l'ancien soigneur garde un peu d'amertume et ne comprend pas les jugements à deux vitesses pour les athlètes dopés. Il n’hésite pas à parler d’hypocrisie.

Vous voyez, on a attrapé [Lance] Armstrong et on lui a enlevé ses sept Tours de France à cause de l’EPO. Mais Richard Virenque, lui, on ne lui a jamais enlevé ses titres de meilleur grimpeur. Armstrong a gagné ses titres avec de l'EPO, mais Virenque aussi. Alors, comment voulez-vous qu’on soit honnête si les dirigeants ne le sont pas?

Aujourd’hui, l’ancien soigneur a retrouvé la sérénité en retournant dans son pays natal. Avec le recul, il se considère comme un lampiste dans toute cette affaire. Mais il ne demande aucune pitié, il veut maintenant vivre tranquillement, avec sa nouvelle compagne.

Vous savez, on m'a beaucoup sollicité ces derniers temps pour parler de ce qu’il s'est passé il y a 25 ans. Il y a même un journaliste qui m'a emmené à l'ancien petit poste-frontière où tout a commencé. Il y a un douanier de l’époque qui travaille encore là. Mais ce jour-là, il était absent. J'aurais bien voulu lui parler, boire un coup avec lui et se rappeler le bon vieux temps , conclut Willy Voet en éclatant de rire.

De temps à autre, l'ancien soigneur belge continue d'assister à des courses cyclistes. Il se fait tout de même discret quand il approche des jeunes coureurs de la relève. Il a encore cette crainte de les voir associés à celui par qui le scandale est arrivé.

Même s'il n'était qu'un pion sur l'échiquier de la tricherie, c'est quand même lui qu'on désigne encore comme le roi du jeu. Une injustice dont plus personne n'est dupe.