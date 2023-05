Alonso avait dit qu'il serait à surveiller sur le circuit urbain de Monaco, qui met en valeur une des qualités de sa monoplace AMR23 de l'équipe Aston Martin, la motricité, soit sa capacité d'accélération en sortie de virage.

L'Espagnol a terminé les essais de vendredi à 0,220 millième de seconde du temps de référence de 1 min 12 s 462/1000 établi par Max Verstappen (Red Bull).

Alonso avait terminé au 2e rang de la première séance. Dans la deuxième, il a été repoussé à la 4e place par le Néerlandais et les pilotes Ferrari. Carlos Sainz fils avait été le plus rapide de la séance inaugurale, il a été ensuite devancé par son coéquipier Charles Leclerc, toujours à l'aise chez lui.

Le Monégasque n'a cédé que 65 millièmes de seconde au champion du monde dans la deuxième séance. Leclerc a obtenu la pole en 2021 et en 2022.

Si Alonso semble vouloir se battre pour la pole position, le Québécois Lance Stroll a terminé au 11e rang (+0,723).

L'Aston Martin AMR23 a droit ce week-end à de nouvelles composantes: des suspensions avant et arrière redessinées et de nouvelles écopes de frein. Les déflecteurs des roues avant ont été retouchés. L'équipe a aussi travaillé sur le refroidissement et l'adhérence de la monoplace en vue du week-end monégasque.

Nous évaluerons d'autres composantes à Barcelone, car ça ne servait à rien de les apporter à Monaco , a précisé Mike Krack.

Nous avons à Monaco une chance unique de nous illustrer, a dit Alonso. Je vous mentirais si je vous disais que je ne viens pas pour gagner. Il faut bâtir sa confiance petit à petit, de séance en séance, pour raser les murs de protection à chaque tour. Je vais attaquer encore plus qu'habitude.

Lewis Hamilton a terminé sa journée de travail au 6e rang (+0,498).

Comme prévu, Mercedes-Benz a apporté une version B de sa Mercedes-Benz W14, largement modifiée. Avec notamment de nouveaux pontons, l'équipe ayant définitivement abandonné son concept zéro ponton mis en place en 2022.

Lewis Hamilton à Monaco dans la version B de la W14 Photo : Getty Images / ANDREJ ISAKOVIC

Nous espérons que cela fera un peu bouger les choses , a expliqué le directeur de l'ingénierie pour Mercedes-Benz, Andrew Shovlin, même si Monaco n'est pas l'endroit idéal pour mesurer les performances de ces améliorations face à la concurrence.

Vendredi, six pilotes ont tourné dans la même demi-seconde et 14 dans la même seconde. Cela promet pour la séance de qualification, samedi, qui sera disputée sur le sec. En revanche, on annonce de la pluie pour la course, dimanche.

Ce qui complique le travail des équipes, car les pilotes n'auront pas tourné en pneus pluie avant le grand prix.

Résultats de la deuxième séance d'essais libres: