Boston bat encore Miami et se maintient en vie dans les séries

Toujours sursitaires, les Celtics ont construit leur succès au premier quart, remporté haut la main 35-20 à la faveur d'une pluie de tirs de trois points, et n'ont pas lâché jusqu'à la fin.

Confirmant un net regain de forme, tous les titulaires, à l'exception d'Al Horford, ont empilé 21 points ou plus, Derrick White étant le plus prolifique d'entre eux avec 24 points. Le meneur offensif des Celtics, Jayson Tatum (11 passes, 8 rebonds) en a inscrit 21, Jaylen Brown ajoutant le même total et Marcus Smart signant 23 points.

Les Celtics restent dos au mur, puisqu'une défaite sera synonyme d'élimination samedi lors du match no 6 chez le Heat, mais ils ont fait la moitié du chemin dans leur quête d'un exploit historique. En effet, en 150 occasions, jamais une équipe menée 3 à 0 n'a remporté une série en sept matchs.

Côté Miami, qui a déploré l'absence de Gabe Vincent souffrant d'une entorse à la cheville, Jimmy Butler a été limité à 14 points (5 rebonds, 5 passes) et Bam Adebayo à 16 points. Sa pièce maîtresse en attaque s'est cette fois révélé être Duncan Robinson (18 points).

Malgré cette deuxième défaite de suite, le Heat reste en ballottage favorable pour tenter de disputer une septième finale, avec l'objectif de décrocher un quatrième titre de champion après 2006, 2012 et 2013, même si le rapport de force a peut-être changé dans cette série.